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Третьяковская галерея покажет на ВЭФ картину Левитана "Март"

Культура
29 августа, 7:31 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 29 августа., /ТАСС

"Выставка одного шедевра" откроется в Приморской краевой картинной галерее 5 сентября

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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС /. Третьяковская галерея представит в культурной программе Восточного экономического форума (ВЭФ) "Выставку одного шедевра". На ней будет показана картина "Март" Исаака Левитана, сообщает во вторник пресс-служба администрации Приморского края.

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"Одним из самых ожидаемых событий культурной программы третьего Восточного экономического форума станет "Выставка одного шедевра" из собрания Третьяковской галереи - картины Исаака Левитана "Март". Она откроется в Приморской краевой картинной галерее 5 сентября",- говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что культурная программа ВЭФ начнется 5 сентября с открытия выставки "Улица Дальнего Востока", на которой девять регионов представят свои достижения. Также в программе - спектакли Мариинского театра "Спящая красавица" и "Симон Бокканегра", концерт Юрия Башмета и камерного оркестра "Виртуозы Москвы". На центральной площади Владивостока в дни форума с открытыми концертами выступят Хор Турецкого и индийская фьюжн-группа Indian Ocean.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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