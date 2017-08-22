В выставке "Улица Дальнего Востока" на ВЭФ впервые примут участие иностранные делегации

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ВЛАДИВОСТОК, 22 августа. /ТАСС/. Иностранные делегации из Индии, Японии и Республики Корея впервые станут участниками выставки "Улица Дальнего Востока" Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе Минвостокразвития.
"Впервые в работе выставки примут участие представители иностранных делегаций. Ожидается участие представителей Республики Индия и Японии в культурной программе "Улицы Дальнего Востока" и работе площадки открытого кинотеатра. Республика Корея планирует размещение павильона с презентацией развития сферы туризма и Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году", - рассказал собеседник ТАСС.
На площадке павильона Республики Саха (Якутия) при поддержке Международной федерации мас-рестлинга запланировано проведение международного турнира стран Азиатско-Тихоокеанского региона по мас-рестлингу (перетягивании палки двумя спортсменами) "Кубок УК "Колмар". В соревнованиях примут участие спортсмены из России, Японии, США, Монголии, Австралии, Новой Зеландии, Шри-Ланки и Канады.
Отмечается, что в этом году основной идеей выставки станет использование "зеленых технологий" в экспозициях и охрана окружающей среды. Так, оригинальные павильоны, которые готовит каждый из девяти регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО), изготавливаются с использованием биоразлагаемых и переработанных материалов.
Выставка "Улица Дальнего Востока" - традиционное мероприятие ВЭФ. На ней каждый из регионов ДФО в оригинальном павильоне представляет свои достижения в экономике и культуре. Цель выставки в 2017 году - показать первые результаты внедрения новых экономических механизмов на Дальнем Востоке. В павильонах можно будет познакомиться с продукцией территории опережающего развития, Свободного порта Владивосток и др.
ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе КНР, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, ФРГ. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.