Гостям ВЭФ-2017 на "Улице Дальнего Востока" представят визитные карточки регионов

ТАСС, 14 августа. /ТАСС/. Одним из главных событий культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) ежегодно становится выставка "Улица Дальнего Востока".

Все девять регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) откроют свои павильоны и покажут, что отличает их территорию от других, чем она привлекательна для бизнесменов или туристов. В частности, в 2017 году гости ВЭФ, который пройдет во Владивостоке с 6 по 7 сентября, смогут узнать о жизни в регионах российской Арктики, а также о легендах, преданиях эскимосов и чукчей.

Новшества ВЭФ

"Улица Дальнего Востока" ежегодно собирает тысячи зрителей из числа участников ВЭФ. Ранее, для того чтобы посмотреть выставочные павильоны, каждый из которых выполнен в неповторимом стиле, у гостей было всего три дня, пока работал форум. В 2017 году организаторы решили продлить время работы "улицы", сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ.

"Так, в этом году "Улица" будет работать не три дня, а почти неделю, с 5 по 10 сентября. С 5 по 7 сентября выставка будет доступна для гостей и участников ВЭФ, после она будет открыта для всех желающих", - говорится в сообщении.

Один день работы выставки впервые будет посвящен участию молодежи в развитии Дальнего Востока.

"9 сентября на выставку приедут школьники со всего Приморского края. И мы для них в каждом павильоне проведем мероприятия по профориентации и профнавигации, тренинги, презентации возможностей дальневосточных регионов", - рассказала ТАСС заместитель проректора по учебной и воспитательной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Елена Харисова.

Зона Арктики на ВЭФ

Чукотский автономный округ готовит павильон, выполненный в форме гренландского кита в масштабе один к одному, сообщила пресс-служба Минвостокразвития РФ. "Чукотский округ оборудует павильон в форме гренландского кита, размер которого будет соответствовать морскому исполину. На площадке посетители смогут узнать легенды и предания эскимосов и чукчей, которые рассказывают о родстве коренных народов Чукотки с этим морским животным. Рядом с павильоном будет установлен памятник каюру (погонщику - прим. ТАСС) и его собакам", - говорится в сообщении.

Дополнят экспозицию скульптуры северных оленей, а также стилизованные шатры-яранги, внутри которых можно будет познакомиться с древнейшей культурой обработки моржовой и китовой кости для создания предметов быта. В 2016 году Чукотка разместила свой павильон в "приемной белого медведя", которая была признана одной из лучших презентационных зон "Улицы Дальнего Востока".

Павильон Якутии в 2017 году расположится в летних жилищах коренного народа республики - урасах, рассказал ТАСС руководитель департамента по внешним связям региона Владимир Васильев.

"Территория экспозиции Якутии будет декорирована в стиле якутской зимы и холода, главная ураса будет выполнена в виде [сказочного персонажа] семиметрового Чыысхана - Хранителя холода, внутри которой будет переговорная зона с интерактивным столом, где будет презентация инвестпроектов Якутии, фотозона и туристическая стойка", - уточнил он.

Планируется презентация макетов круглогодичного тепличного комплекса на территории опережающего развития (ТОР) "Кангалассы" и высокотехнологичной Жатайской судоверфи на базе реконструкции и модернизации Жатайского судоремонтно-судостроительного завода. Гости смогут увидеть главные достопримечательности Якутии - наследия ЮНЕСКО, нетающие ледники "Булуус", песчаные дюны "Тукуланы". Желающие смогут приобщиться к национальной культуре местных жителей - научиться играть на хомусе (якутский музыкальный инструмент), послушать выступления этногрупп Якутии и посетить концерт Государственного оркестра республики.

Остров-рыба, пурга и лотос

Основная часть экспозиции Камчатки в 2017 году, в отличие от прошлых лет, будет посвящена не вулканам и гейзерам, а другой визитной карточке полуострова - зимним видам спорта. "Богатый туристический и инвестиционный потенциал зимних видов отдыха и спорта на Камчатке станет основной темой стенда. История культурного наследия Камчатки будет отражена в большой застройке национальных жилищ и первых строений тех, кто осваивал Камчатку. Внутри павильона "Пурга" сымитируют настоящую метель", - сообщила пресс-служба правительства региона.

СПЕЦПРОЕКТ Камчаткафорния: серфинг в краю вулканов Что делают серферы среди акул, сивучей и медведей

Правительство Сахалинской области готовит павильон в виде огромного лосося, в котором разместится экспозиция "Остров-рыба". По задумке авторов, оригинальное дизайнерское решение символизирует богатство и уникальность природных ресурсов Сахалина и Курил.

"Габаритные размеры "рыбы" впечатляют: конструкция будет иметь в длину, от "головы" до "хвоста", 20 метров, а в ширину - десять метров. Высота составит до восьми метров. Предусмотрена эффектная система подсветки сооружения - в темное время суток оно будет переливаться яркими огнями", - пояснили в пресс-службе правительства региона.

Познакомиться с Сахалином поближе гости смогут также через специальную виртуальную дверь. Открыв ее, любой посетитель выйдет на прямую видеосвязь с Южно-Сахалинском. Он сможет пообщаться с местными жителями, получить собственный портрет от сахалинского художника-шаржиста или познакомиться с историей региона, оказавшись при помощи технологий прямо на территории областного краеведческого музея.

Приморский край сделает акцент на истории региона. Экспозицию об основных этапах развития территории разместят в павильоне "Лотос". "Основой выставки станет детально проработанный макет комплекса фортификационных сооружений "Владивостокская крепость", одной из самых мощных приморских крепостей мира", - сообщила пресс-служба администрации края. В другом павильоне Приморья, получившим название "Сихотэ-Алинь", разместится современная экспозиция, демонстрирующая экономический и социальный потенциал региона.

Золото и авиация

Один из самых "золотых" регионов Дальнего Востока - Магаданская область - презентует себя в 2017 году в виде золотого слитка. "Основу павильона составит презентация золотодобывающей отрасли. В этой зоне будет расположена витрина с муляжами крупных самородков", - сообщила пресс- служба регионального правительства. Кроме того, гости ВЭФ в павильоне Магаданской области будут учиться вышивать подшейным волосом оленя, плести из крапивы, получить азы бисероплетения и косторезного искусства.

Хабаровский край сделает упор на авиастроении. Посетители павильона этого дальневосточного региона смогут не только попробовать себя в роли авиаконструктора, но и унести домой сувенир.

"Планируется представить зону "Рабочее место авиастроителя и конструктора-проектировщика". Посетителям выставочной экспозиции будет предоставлена возможность самостоятельно изготовить памятные сувениры, используя реальные технологии, применяемые в авиастроении. Также посетители смогут совершить виртуальную экскурсию по салону самолета "Сухой Суперджет 100", который производится в Хабаровском крае", - сообщили в пресс-службе правительства региона.

Туризм на ВЭФ

По традиции большое внимание на ВЭФ уделят развитию туризма и презентации туристического потенциала в регионах Дальнего Востока. В каждом из павильонов можно будет узнать о популярных направлениях у туристов, а также о главных достопримечательностях.

"Свои уникальные возможности презентует санаторий "Кульдур" - бальнеологическая здравница. Будут представлены туристические проекты, один из них - экотуристический маршрут "По Хинганской тропе". Сопка розового мрамора, карстовые пещеры, ботанический памятник природы "Биджанское обнажение", рыбоводные заводы и санатории области...", - сообщила пресс-служба правительства Еврейской автономной области.

Амурская область заострит внимание на своих достижениях в космической сфере. "В лайт-боксе о космодроме "Восточный" можно будет увидеть автомат космического питания, а также "побывать в космосе" с помощью интерактивной зоны VR-реальности (дополненной реальности - прим. ТАСС)", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Кулинарные изыски востока России

В 2017 году на "Улице Дальнего Востока" для гостей ВЭФ будет работать "Рыбный рынок", где участники форума смогут заказать традиционные и оригинальные блюда дальневосточной кухни, на прилавках которого регионы представят свои лучшие продукты.

"Профессиональные повара из семи дальневосточных регионов продемонстрируют уникальные особенности кухни и угостят посетителей вкуснейшими блюдами. Рыбный рынок будет работать в форматах дегустации, стрит-фуда, ресторана. Каждое торговое шале будет посвящено одному из дальневосточных регионов. В них будет отражена специфика территорий - какой рыбой и морепродуктами они богаты и какую продукцию выпускают", - отметили в Минвостокразвития РФ.

В 2016 году, добавили в пресс-службе, рыбный рынок пользовался большой популярностью у гостей и участников ВЭФ.

Некоторые регионы приготовили сюрпризы для гурманов. Так, в зоне Камчатского края можно будет попробовать свежевыжатый сок из овощей, выращенных в теплицах. "Будет представлен макет круглогодичной теплицы, созданной агропромышленным проектом "Зеленая ферма" в ТОР "Камчатка" с живыми саженцами томатов и огурцов. Посетители продегустируют огуречный фреш и лимонад", - сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

В зоне Приморского края можно будет попробовать специально разработанные к ВЭФ безалкогольные коктейли из дикоросов, произрастающих на территории Приморья (элеутерококка, лимонника, кишмиша и шиповника). Желающие попробуют также конфеты "Птичье молоко" с агар-агаром (заменитель желатина из водорослей - прим. ТАСС), шоколад с морской солью и морскими водорослями, хлеб с хитозаном (аминосахар для снижения веса, получаемый из панцирей ракообразных - прим. ТАСС).

ВЭФ-2017

ВЭФ стал крупнейшей международной коммуникационной площадкой для взаимодействия представителей бизнеса, политических кругов и экспертного сообщества из России, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Свое участие в третьем ВЭФ уже подтвердили делегации 24 стран, в том числе представители Китая, Японии, Австралии, Канады и США, а также таких европейских стран как Великобритания, Германия и ряда других.

В 2016 году ВЭФ собрал 3,5 тыс. участников, было заявлено 111 проектов с общим объемом частных инвестиций 2,2 трлн рублей. На форуме заключили 216 соглашений на 1,85 трлн рублей.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.