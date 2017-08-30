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Во Владимирской области планируют устроить вечер памяти скрипача Дмитрия Когана

Культура
30 августа, 16:51 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 30, августа. /ТАСС

Заслуженный артист России являлся советником губернатора региона на общественных началах

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ВЛАДИМИР, 30 августа. /ТАСС/. Вечер памяти скрипача, заслуженного артиста России, советника губернатора Владимирской области Дмитрия Когана пройдет во Владимире. Об этом в среду сообщила журналистам глава региона Светлана Орлова.

"Я думаю, что мы с [главным дирижером Владимирского губернаторского симфонического оркестра] Артемом Маркиным сделаем вечер его памяти и пригласим всех", - сказала Орлова.

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Дмитрий Коган

Биография Дмитрия Когана

Ранее пресс-служба администрации региона сообщила, что музыканта с Владимирской областью связывали давние теплые отношения. Коган был советником губернатора на общественных началах, неоднократно выступал на совместных концертах с Губернаторским оркестром Владимирской области на сцене Московской консерватории.

29 августа 2017 года стало известно, что Коган скончался от онкологического заболевания на 39-м году жизни.

Он родился 27 октября 1978 года в Москве в музыкальной семье. Его дед - скрипач Леонид Коган, бабушка - скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец - дирижер Павел Коган, мать - пианистка Любовь Казинская. В десять лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром, в 15 - с оркестром в Большом зале Московской консерватории.

В 1997 году состоялся дебют музыканта в Великобритании и США. Коган постоянно выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии.

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