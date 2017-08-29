Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский скрипач, заслуженный артист России Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила во вторник персональный ассистент музыканта Жанна Прокофьева.
"Да, это правда", - сказала она, отвечая на вопрос ТАСС о смерти музыканта.
"Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание", - сказал ТАСС источник в окружении Дмитрия Когана.
Дмитрий Коган родился 27 октября 1978 года в Москве в известной музыкальной семье. Его дед - скрипач Леонид Коган, бабушка - скрипачка и педагог Елизавета Гилельс, отец - дирижер Павел Коган, мать - пианистка Любовь Казинская. В десять лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим оркестром, в пятнадцать - с оркестром в Большом зале Московской консерватории.
В 1997 году состоялся дебют музыканта в Великобритании и США. Дмитрий Коган постоянно выступал в самых престижных концертных залах Европы, Азии, Америки, Австралии, на Ближнем Востоке, в странах СНГ и Балтии.