Антимонопольный комитет Украины открыл дело по продаже билетов на "Евровидение-2017"

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) открыл дело о нарушении нормы законодательства во время продажи билетов на финал конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщил старший партнер адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец.

"Заявление было подано мной, - написал он в Facebook. - Очень надеюсь, что это дело под контролем первого замглавы АМКУ будет доведено до логического завершения".

По его словам, во время продажи билетов на конкурс вместе с номинальной ценой билета взимались дополнительные средства. "Столь циничное нарушение, на мой взгляд, антимонопольного законодательства, заключающееся в установлении платы за услугу, от которой нельзя отказаться при монопольной продаже билетов на конкурс "Евровидение", не должно остаться незамеченным, а лица, придумавшие столь "гениальную" схему и в очередной раз, на мой взгляд, подорвавшие доверие к Украине, безнаказанными", - подчеркнул Кравец.

Международный конкурс "Евровидение-2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая при участии 42 стран. На нем не смогла выступить российская певица Юлия Самойлова, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму.

Билеты на финал "Евровидения" поступили в продажу 10 апреля. Всего было выпущено 70 тысяч билетов, и все они были проданы. Представитель сервиса продажи билетов Concert.ua сообщил ТАСС, что самые дешевые билеты на финал стоили 1999 гривен (€70), самые дорогие - €500 в VIP-зону.