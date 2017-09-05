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Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России из-за болезни

Культура
5 сентября, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, сентября. /ТАСС

Британский певец намеревался выступить в Москве и Санкт-Петербурге в поддержку своего нового альбома The Heavy Entertainment Show

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Робби Уильямс

Робби Уильямс

© EPA/DAVID MOIR

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Британский певец Робби Уильямс отменил запланированные концерты в России. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Эдуард Ратников, президент агентства TCI, которое организует концерты.

"Робби только что отменил все концерты в России из-за болезни", - написал Ратников. Он отметил, что порядок возврата денег за билеты будет в скором времени опубликован.

Ранее сообщалось, что Робби Уильямс даст концерты в Москве (10 сентября) и Санкт-Петербурге (7 сентября) в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show.

Он начал свою карьеру в роли британского бойз-бэнда Take That, в 1996 году покинул группу. Уильямс выпустил 12 студийных альбомов, получил самое большое количество наград премии BRIT Awards за всю ее историю, был включен в Британский Зал музыкальной славы после того, как был выбран "лучшим певцом 1990-х". На его тур в поддержку альбома Intensive было продано 1,6 миллионов билетов за один день, за что артист был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

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