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Песков: проекты Серебренникова были профинансированы на 1 млрд руб. за пять лет

Культура
5 сентября, 18:44 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, сентября. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ пояснил названную ранее Владимиром Путиным сумму бюджетной поддержки

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. По данным Кремля, проекты режиссера Кирилла Серебренникова были профинансированы из бюджетов на 1 млрд рублей за последние четыре-пять лет. "Насколько я знаю, речь идет о четырех-пяти годах последних", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Так он пояснил названную ранее президентом России Владимиром Путиным сумму в 1 млрд рублей бюджетной поддержки, которую получили проекты режиссера. Песков отметил, что в претензиях следствия к режиссеру фигурирует сумма в 68 млн рублей. "А президент говорил [на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС] именно о совокупной сумме поддержки и финансирования, которое в том или ином виде за последние годы было получено [на проекты, которыми занимался Серебренников, из различных бюджетов]", - подчеркнул представитель Кремля.

Выступая перед журналистами, Путин заявил ранее: "Если вы посмотрите финансирование [проектов Серебренникова]: по линии правительства - это где-то 300 млн, а по линии московского правительства где-то 700 млн за два-три года, под миллиард".

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Темы
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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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