Театр Вахтангова в новом сезоне будет работать на шести сценах

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова открывает в среду очередной, 97-й по счету, сезон. На Основной сцене будет показана одна из последних премьер театра - нашумевший "Царь Эдип" в постановке художественного руководителя вахтанговцев Римаса Туминаса.

Но прежде на Новой сцене пройдет традиционный после летнего "антракта" сбор труппы. В целом же в новом сезоне вахтанговцы будут работать на шести сценах. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор театра Кирилл Крок.

"В прошлом сезоне мы работали на четырех сценах: основной, новой, студийной и сцене "Арт-кафе", - уточнил директор театра. "В новом сезоне к ним добавятся еще две театральные площадки, которые будут открыты на Симоновской сцене", - сказал Крок.

Симоновская сцена

"Симоновская сцена - это бывший Театр Рубена Симонова, который в конце 2016 года был официально передан в собственность Театру Вахтангова", - рассказал Крок. Он напомнил, что этот театр был учрежден Департаментом культуры города Москвы, но спустя 20 лет после создания ввиду плачевного состояния был ликвидирован и присоединен к Театру Вахтангова.

"Лучшие актерские силы в вахтанговскую труппу, а в здании Симоновского театра начали капитальный ремонт, - сообщил Крок. - Мы поменяли всю инженерию, сделали современную систему вентиляции, пожаробезопасности. Построили два зала: один - радиусный, где зрители будут сидеть полукругом, рассчитан на 106 мест, другой - классический - вместит 136 зрителей".

По словам Крока, на Симоновской сцене оборудованы два репетиционных зала, просторные гримерки, многочисленные вспомогательные помещения. "В зрительской части разместились два фойе, буфеты, снабженные экранами трансляционных телевизоров, органично вписанных в стильный дизайн, придуманный главным художником Вахтанговского театра Максимом Обрезковым", - рассказал Крок. "Думаю, зрители по достоинству оценят такой красивый современный интерьер, когда придут на Симоновскую сцену", - заявил он.

Деньги

Что касается финансовой составляющей, то, как подчеркнул Крок, бюджет строительства уже превысил 150 млн рублей.

"Мы очень благодарны нашим партнерам и спонсорам, которые нас поддержали, мы объявим их на открытии Симоновской сцены и обозначим их имена на золотой таблице, которую установим на входе в здание", - сказал директор Вахтанговского театра. Он уточнил, что это не частные инвесторы, а крупные российские компании и банки, которые помогают театру Вахтангова. Их вклад в строительство составил порядка 77 млн рублей.

Министерство культуры РФ выделило 25 млн рублей. Остальные средства, составляющие около половины затраченных финансов, это те деньги, которые зарабатывает сам театр своей прямой уставной деятельностью, заявил Крок.

"В прошлом сезоне мы сыграли 504 спектакля в Москве и 56 на гастролях. - Практически на всех спектаклях были аншлаги. Отсюда достаточно высокие экономические результаты", - отметил директор театра.

Он заверил, что цены на билеты останутся такими же, как и в прошлом сезоне. "У нас самый дешевый билет - входной - стоит 100 рублей, самый дорогой - 7,5 тыс. рублей. - В пределах этих цифр мы и живем уже не первый год", - констатировал Крок.

Творчество

Директор театра сообщил, что в сентябре Симоновскую сцену планируется открыть для репетиций. "А в ноябре мы пригласим зрителей на новую площадку на месячник премьер", - отметил Крок.

Он рассказал, что художественным руководителем театра Римасом Туминасом уже запущено в работу четыре спектакля. Так, Андрей Максимов поставит свою пьесу "Любовь у трона", где будут заняты Ольга Тумайкина, Андрей Ильин, Кирилл Рубцов. "Очарованного странника" Николая Лескова репетирует Наталья Ковалева.

"В качестве режиссера на Симоновской сцене будет дебютировать актриса нашего театра, продолжательница творческой династии Екатерина Симонова, - сказал Крок. - Спектакль по новеллам Даниила Хармса готовят выпускники мастерской Римаса Туминаса - молодые режиссеры Гульназ Балпеисова, Анатолий Шульев, Хуго Эрикссен и Владимир Бельдиян".

"На Новой сцене готовятся два спектакля. Это - "Сергеев городок" по пьесе Олега Зайчковского в постановке Светланы Земляковой. Премьера состоится в начале октября", - проинформировал Крок.

Затем на этих же подмостках будет выпущен "Ричард III", которого поставит главный режиссер Тбилисского русского драматического театра им.Грибоедова Автандил Васирашвили. В обоих спектаклях занята в основном вахтанговская молодежь и артисты среднего поколения.

О проектах Основной сцены на сборе труппы расскажет художественный руководитель Римас Туминас, заключил директор Вахтанговского театра.