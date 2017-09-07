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В Калининграде впервые представили экспонаты Музеев Московского Кремля

Культура
7 сентября, 16:28 UTC+3 КАЛИНИНГРАД /Корр. ТАСС, Владимир Нуякшев

На выставке представлены иконы, шпалерные портреты российских императоров, награды, оружие, драгоценная посуда, медали и монеты

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КАЛИНИНГРАД, 7 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Выставка "Покровители мореплавателей, небесные и земные" открылась в четверг в калининградском Музее Мирового океана, в экспозиции представлены более 100 уникальных произведений искусства XV-XIX веков из собрания Музеев Московского Кремля. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Музея Мирового океана Инесса Зайковская, треть экспонатов из кремлевских музейных фондов ранее нигде не выставлялась и впервые покинула стены Кремля.

"В экспозициях самого дорогого в истории Калининградской области выставочного проекта "Покровители мореплавателей, небесные и земные", подготовленного Музеем Мирового океана совместно с Музеями Московского Кремля и при поддержке ПАО "Лукойл", представлены 108 подлинных и поистине бесценных предметов и произведений искусства XV-XIX веков - из драгоценных металлов и инкрустированные драгоценными камнями", - сказала Зайковская.

Зайковская отметила, что выставка - "это первый проект Музеев Московского Кремля, посвященный теме высшего и монаршего покровительства мореплаванию и мореплавателям". В выставочных витринах - иконы и шпалерные портреты императоров Петра Великого, Екатерины II, Александра I, награды и холодное оружие, драгоценная посуда, медали и монеты, карманные часы, табакерки, чернильный прибор и прижимы для бумаги из кабинета императора Александра I.

Ряд экспонатов связан с нынешней калининградской территорией. В их числе портрет императрицы Екатерины II на куске янтаря работы кенигсбергского мастера Роггенбука, который затем работал в Санкт-Петербурге. Это также предметы Олимпийского сервиза, подаренного Наполеоном Александру I при заключении в 1807 году Тильзитского мира (рядом с городом Тильзит, ныне Советск на востоке Калининградской области).

"Учитывая то, что в этом году отмечается 320-летие начала Великого посольства и пребывания в Кенигсберге (ныне Калининград - прим. ТАСС) царя Петра I, решено было сделать особый акцент также на Петровской эпохе - конце XVII - первой четверти XVIII столетия", - сказала Зайковская.

По ее словам, об этой эпохе посетителям выставки, которая будет работать до 14 января 2018 года, напомнят памятные медали, традиция создания которых в России была заложена в годы правления Петра, редкий золотой червонец 1711 года с изображением четырех карт в лапах и клювах двуглавого орла, символизирующих господство на четырех морях (Белом, Балтийском, Каспийском и Азовском) после взятия Азова в 1696 году, а также образцы холодного оружия петровского времени для морского боя.

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