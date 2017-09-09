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Бенедикт Камбербэтч в новом фильме сыграет роль цыгана-боксера

Культура
9 сентября, 11:22 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев

Актер признался, что новый образ сильно отличается от тех, которые он ранее воплощал на экранах

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Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч

© Chris Pizzello/Invision/AP

ЛОНДОН, 9 сентября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Актер Бенедикт Камбербэтч в новом фильме сыграет роль цыгана-боксера. Как сообщает агентство Press Association, в столь необычном воплощении 41-летний актер, известный во всем мире по роли взбалмошного и чудаковатого Шерлока Холмса из одноименного сериала Би-би-си, появится в картине под названием "Цыганенок".

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Фильм будет снят на основе двух автобиографичных бестселлеров молодого писателя Майки Уолша "Цыганенок" и "Цыганенок: в бегах". В них Уолш описывает свое детство и молодость, красной нитью через которые проходит бокс без перчаток. Он рассказывает о том моменте, когда был вынужден покинуть цыганское сообщество.

В фильме, съемки которого должны начаться следующим летом, Камбербэтч сыграет отца Майки, Франка. Не представляющий свою жизнь без бокса, первое что он сделал со своим новорожденным сыном - повесил ему на шею цепочку с двумя золотыми боксерскими перчатками в надежде, что это определит будущее мальчика и он продолжит бойцовские традиции семьи.

Сам 41-летний Камбербэтч, претендовавший в 2015 году на премию "Оскар" за роль английского математика Алана Тьюринга в фильме "Игра в имитацию", отметил, что новый образ сильно отличается от тех, которые ему доводилось ранее воплощать на экране. "Меня сразу захватила история Майки, где есть и смелость, и душераздирающие моменты. А его отец не похож ни на одного из персонажей, которых я играл в прошлом. Он - сложный человек, оказавшийся между традицией и любовью к своему сыну, он пытается примириться с индивидуальностью сына, столь сильно отличающейся от той, которой обладает сам Фрэнк и с тем, что принято в их культуре", - сказал актер.

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