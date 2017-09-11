Лукашенко: творчество Иосифа Кобзона является эталоном профессионального мастерства

МИНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народного артиста СССР Иосифа Кобзона, отметив, что его творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе президента.

"Благодаря уникальному таланту и преданности любимому делу вы вносите неоценимый вклад в развитие музыкального искусства, оставаясь на протяжении многих лет яркой звездой российской и мировой эстрады. Ваше творчество прошло испытание временем и продолжает служить эталоном профессионального мастерства", - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что на белорусской земле Кобзона знают и любят как замечательного артиста и прекрасного человека. "Уверен, ваша многогранная деятельность будет и далее способствовать активному культурному диалогу между народами Белоруссии и России", - подчеркнул президент Белоруссии.