Более 100 детских кроваток и колясок стали частью выставки "Цай Гоцян. Октябрь" в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Китайский художник Цай Гоцян соединил сотни детских кроваток, люлек и колясок, а также десятки молодых берез в 16-метровую конструкцию "Осень". Эта инсталляция перед фасадом главного здания ГМИИ им. А. С. Пушкина - часть выставки "Цай Гоцян. Октябрь", передает корреспондент ТАСС.

"Инсталляция "Осень" - это памятник мечтам человека о лучшей жизни и мавзолей общественных утопий. Все эти колыбели, детские коляски - вещи, которые жители города пожертвовали для создания моего проекта. Таким образом, они сами стали его частью", - сказал Цай Гоцян.

Китайский художник на протяжении двух недель устанавливал эту конструкцию в сквере ГМИИ им. А. С. Пушкина при помощи подъемного крана. В итоге возвышающаяся 16-метровая "гора" закрыла лестницу, портик, колоннаду и главный вход в здание музея. А посетители, чтобы пройти внутрь, должны обойти "Осень". По словам директора ГМИИ им. А. С. Пушкина Марины Лошак, конструкцию начнут демонтироваться в ноябре, когда все листья с берез пожелтеют и опадут, "обнажив конструкцию самой инсталляции".

"Выставка, которую мы открываем, своей революционностью может показаться кому-то схожей с событиями 1917 года. Классический музей предоставил возможность современному художнику превратить залы в огромную инсталляцию. Проект, "Цай Гоцян. Октябрь" не просто посвящен историческому событию, он рассказывает о человеке, переживающем на себе катаклизмы истории. Поэтому мы постарались построить эту выставку в форме диалога: современного искусства и архитектуры классического музея, готового произведения с историей его создания", - рассказала Лошак.

Посетители музея, попадая внутрь главного здания, с порога погружаются в экспозицию. Над розовой лестницей художник поместил 20-метровое полотно "Звук", на котором при помощи искусства каллиграфии, написаны строки из "Интернационала". В Белом зале на месте обычного потолка - "зеркальное полотно", а на полу - пшеничное поле, составленное из двух миллионов колосьев. По словам Гоцяна, при помощи зеркал он хотел погрузить зрителей в атмосферу выставки, сделав их частью искусства.

На стенах друг напротив друга художник расположил две 20-метровые картины, созданные им в Москве в технике пороховой живописи. Полотно "Река" состоит из сотен фотографий, отобранных Гоцяном за сто лет после революции. А основой для картины "Сад" послужили советские плакаты. Кульминация выставки - видеопроект "Октябрь. Дневные фейерверки на Красной площади".

О художнике

Цай Гоцян родился в 1957 году. Он занимается живописью, создает инсталляции, видео и перформансы. Цай Гоцян начал использовать порох в своей художественной практике в 1984 году. В 1986-1995 годах художник жил в Японии, продолжая изучать свойства и характеристики этого материала. С 2009 года он впервые разрешил зрителям присутствовать при процессе создания своих произведений.

Среди достижений и наград Цая Гоцяна: "Золотой лев" 48-й Венецианской биеннале (1999), премия Хиросимского музея современного искусства (2007), звание лауреата премии "За достижения в области искусства в живописи" (2012).

Выставка "Цай Гоцян. Октябрь" будет проходить с 13 сентября по 12 ноября 2017 года в главном здании ГМИИ им. А. С. Пушкина.