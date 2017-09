Джей Джей Абрамс снимет следующий эпизод "Звездных войн"

© Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

Джей Джей Абрамс © Photo by Richard Shotwell/Invision/AP

ТАСС, 12 сентября. Девятый эпизод киносаги "Звездные войны" (Star Wars IX) будет снимать американский кинорежиссер Джей Джей Абрамс, который был постановщиком ее седьмой части "Звездные войны: Пробуждение силы" (Star Wars: The Force Awakens, 2015). Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на официальном сайте создателей фантастического киноцикла. Абрамс также выступит соавтором сценария картины, выход которой на экраны запланирован на 2019 год.

Тест "Да пребудет с тобой Сила": насколько хорошо вы знаете "Звездные войны" Пройти тест

"Джей Джей Абрамс, который начал новую эру "Звездных войн" фильмом "Пробуждение силы" в 2015 году, возвращается, чтобы завершить трилогию-продолжение, в качестве автора сценария и режиссера девятого эпизода "Звездных войн", - говорится в сообщении на портале киносаги. Абрамс напишет сценарий вместе с Крисом Террио (премия "Оскар" за сценарий к фильму "Операция "Арго", Argo, 2012). "Создав "Пробуждение силы", Джей Джей полностью оправдал все наши ожидания, и я рада, что он возвращается, чтобы завершить трилогию", - заявила Кэтлин Кеннеди, президент владеющей правами на киносагу компании Lucasfilm ("Лукасфильм") - подразделения киностудии Disney ("Дисней").

На прошлой неделе стало известно об уходе из проекта режиссера и сценариста Колина Треворроу, который должен был снимать девятый эпизод. По сведениям журнала The Hollywood Reporter, причиной расторжения контракта между Треворроу и Lucasfilm стали разногласия в отношении сценария. Слухи об этом муссировались с начала июня, за несколько недель до выхода в прокат триллера Треворроу "Книга Генри" (Book of Henry). Фильм, по мнению критиков, не оправдал ожидания и не окупил затраты в $10 млн.

Эпическая сага режиссера Джорджа Лукаса "Звездные войны" стала одним из самых популярных явлений мирового кинематографа и собрала вокруг себя миллионы фанатов по всему миру. Первый фильм, вышедший на экраны в 1977 году, при бюджете в $11 млн заработал в мировом прокате $775,4 млн, обеспечив себе культовый статус.

Оригинальная трилогия Лукаса завершилась в 1983 году. Только в конце 1990-х годов создатель "Звездных войн" решился на перезапуск франшизы, сняв трилогию приквелов - фильмов о событиях, предшествовавших действию первых трех эпизодов. В 2012 году компания Лукаса Lucasfilm была приобретена одной из крупнейших мировых киностудий Disney, что обеспечило очередной перезапуск саги. Так, в 2015 году на экраны вышел фильм "Звездные войны: Пробуждение силы", которому удалось собрать по всему миру более 2 млрд долларов.

В прошлом году в прокат вышла картина "Изгой-один. Звездные войны. Истории" (Rogue One: A Star Wars Story), расширившая популярную вселенную. Этот фильм, сюжет которого перекликается, но не является продолжением или непосредственной предысторией других серий, является частью ответвления киносаги, получившего название "Антология". Создатели планируют в будущем снять еще одну ее часть. В декабре ожидается релиз восьмой части под названием "Звездные войны: Последние джедаи" (Star Wars: The Last Jedi).