Госдума отказалась давать депутатам официальное поручение о спецпоказе фильма "Матильда"

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Государственная дума отказалась давать официальное поручение о спецпоказе фильма "Матильда" депутатам в рамках парламентского клуба нижней палаты. Вопрос даже не был вынесен на голосование как противоречащий норма регламента.
Инициатором принятия протокольного поручения выступила первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко. "В связи с общественной значимостью дискуссии, развернувшейся не только в обществе, но и между депутатами Госдумы вокруг содержания фильма кинорежиссера "Матильда" и необходимостью комментировать свою позицию для СМИ, прошу дать поручение комитету Госдумы по культуре в рамках действующего "Парламентского киноклуба" организовать просмотр кинофильма "Матильда" в ближайшее время", - говорилось в проекте поручения.
Однако против принятия такого поручения выступил комитет палаты по регламенту, который признал его несоответствующим думским нормам. "В соответствии с регламентом поручения даются тогда, когда информацию необходимо получить с целью подготовки вопроса для рассмотрения Госдумой. Поэтому со всех сторон это поручение можно рассмотреть, но оно в эту норму регламента не вписывается", - сказала председатель комитета по регламенту Ольга Савастьянова.
Мнение комитета поддержал спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Не нужно Думу втягивать в этот вопрос", - заявил он на заседании.
Ранее глава думского комитета по культуре Станислав Говорухин сообщил журналистам, что показ "Матильды" состоится в стенах нижней палаты 26 октября одновременно с выходом фильма в прокат.