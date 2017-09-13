Мединский просит главу МВД принять меры для обеспечения безопасности на показах "Матильды"

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил главу МВД Владимира Колокольцева принять все необходимые меры для обеспечения безопасности на показах фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Мединский написал письмо главе МВД, в котором просит "поручить принять необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и пресечения любых противозаконных действий граждан и организаций, связанных с предстоящим показом фильма".

Лента появится на российских экранах 26 октября. "Задолго до выхода в кинопрокат эта кинокартина вызвала широкий общественный резонанс, который сопровождается многочисленными публикациями в прессе, обсуждением в социальных сетях, и, к сожалению, в отдельных случаях, призывами к насилию", - отметил министр.

Так, по его словам, участились угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма - киностудии "РОК", которые, считает Мединский, "могут привести к противоправным действиям со стороны некоторых радикальных противников картины".