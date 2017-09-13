Мединский просит главу МВД принять меры для обеспечения безопасности на показах "Матильды"

Тараканов: российским баскетболистам повезло, что грекам не хватило сил в 1/4 финала ЧЕСпорт 13 сентября, 21:18
Жуков: МОК не отказывается от конкурентного голосования по выбору столиц ОлимпиадСпорт 13 сентября, 21:11
Мозгов: игра в защите стала ключевым фактором в победе россиян в 1/4 финала ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 21:03
Фридзон: российские баскетболисты были сонными в начале матча с командой ГрецииСпорт 13 сентября, 20:58
Мутко: Базаревич грамотно руководит сборной России по баскетболуСпорт 13 сентября, 20:58
Париж и Лос-Анджелес проведут Олимпиады 2024 и 2028 годовСпорт 13 сентября, 20:48
США призвали госучреждения отказаться от ПО "Лаборатории Касперского"Международная панорама 13 сентября, 20:47
В ФИФА сообщили, что никогда не ставили под сомнение решения, принятые комитетом МадуроСпорт 13 сентября, 20:42
Сборная России победила команду Греции и вышла в полуфинал ЕвробаскетаСпорт 13 сентября, 20:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский попросил главу МВД Владимира Колокольцева принять все необходимые меры для обеспечения безопасности на показах фильма Алексея Учителя "Матильда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минкультуры.
Мединский написал письмо главе МВД, в котором просит "поручить принять необходимые меры для обеспечения общественной безопасности и пресечения любых противозаконных действий граждан и организаций, связанных с предстоящим показом фильма".
Лента появится на российских экранах 26 октября. "Задолго до выхода в кинопрокат эта кинокартина вызвала широкий общественный резонанс, который сопровождается многочисленными публикациями в прессе, обсуждением в социальных сетях, и, к сожалению, в отдельных случаях, призывами к насилию", - отметил министр.
Так, по его словам, участились угрозы в адрес кинотеатров и производителя фильма - киностудии "РОК", которые, считает Мединский, "могут привести к противоправным действиям со стороны некоторых радикальных противников картины".