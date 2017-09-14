Мединский надеется, что фестиваль циркового искусства "Идол" станет открытием для зрителей

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский на открытии V Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол" в Большом Московском цирке выразил надежду, что мероприятие "станет открытием" для зрителей, передает корреспондент ТАСС.
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2017" проходит с 14 по 17 сентября на манеже Большого Московского цирка. В этом году в нем примут участие 145 артистов из 13 стран.
"Уверен, что фестиваль пройдет на высоком художественном и организационном уровне, познакомит гостей с выступлением талантливых артистов", - процитировал Мединский обращение президента РФ Владимира Путина. Министр культуры также добавил, что "выступление цирковых артистов на манеже находится за гранью человеческих возможностей".
"Хочу, чтобы фестиваль "Идол-2017" стал открытием для всех зрителей", - сказал Мединский.
"Одна из самых многочисленных трупп на фестивале, уступающая только России, принадлежит Китаю", - рассказал директор цирка Эдгард Запашный. Он также добавил, что членом профессионального жюри в этом году стал всемирно известный клоун Дэвид Ларибле.
Главный приз фестиваля "Золотой идол" будет вручен по решению профессионального судейства самому лучшему, зрелищному и безупречно исполненному номеру 17 сентября.