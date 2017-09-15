Дума обсудит проект об оценке качества услуг в культуре и социальной сфере

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Госдума рассмотрит в пятницу в первом чтении законопроект о совершенствовании независимой оценки качества услуг в культуре, здравоохранении, социальной и образовательных сферах. В то время как профильный комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате парламента принять концепцию закона в первом чтении, комитет по культуре, являющийся соисполнителем, выступил против внесенной на рассмотрение депутатов в конце июля инициативы правительства.

Что предлагается

Изменения предлагается внести в отраслевые законы о культуре, социальном обслуживании, охране здоровья, образовании, а также об общих принципах организации органов государственной власти субъектов РФ. Как указывается в сопроводительных документах, законопроект направлен на "совершенствование порядка проведения независимой оценки качества услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования и социального обслуживания".

Для повышения значимости независимой оценки оказываемых услуг законопроектом вводится обязательство высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ "ежегодно представлять публичный отчет в региональный орган законодательной власти о результатах такой оценки и вырабатывать меры по устранению недостатков". Как поясняется, отчеты будут "рассматривать с участием представителей общественных советов по проведению независимой оценки качества и общественной палаты субъекта РФ".

На сегодняшний день формированием таких общественных советов по проведению независимой оценки и утверждением их составов занимаются сами органы власти. В этой связи законопроект делегирует это право ОП РФ и общественным палатам субъектов РФ.

Кроме того, чтобы избежать конфликта интересов в состав таких советов "не смогут входить представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, профессиональных сообществ, руководители (их заместители) и работники организаций, подлежащих независимой оценке качества".

Оценка услуг в сфере культуры

Председатель профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) в беседе с корреспондентом ТАСС назвал законопроект "правильным и нужным", поскольку он направлен на улучшение общественного контроля и повышения качества услуг. Тем не менее, в ходе заседания комитета Нилов сообщил, что инициатива вызвала вопросы у думского комитета по культуре. По его словам, обеспокоенность комитета связана с оценкой общественными советами "услуг, оказываемых учреждениями культуры".

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова подчеркивала, что принципиальная позиция представителей сферы культуры и искусства заключается в том, "что культура - это не услуга, которую можно посчитать голыми цифрами и отчетными таблицами", а "благо, которое оказывает воздействие на формирование личности".

Нилов предположил, что при подготовке проекта ко второму чтению следует уточнить, что общественный совет должен оценивать такие услуги, как температуру в зале, доступность учреждения для инвалидов, а не качество пьес театра.

Со своей стороны, заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова подчеркнула, что в действующем законодательстве уже указано, что "независимая оценка качества оказания услуг в сфере культуры не проводится в отношении создания, исполнения и интерпретации произведений литературы и искусства".

Позиция комитета по культуре

В свою очередь, первый заместитель думского комитета по культуре Елена Драпеко ("Справедливая Россия") сообщила журналистам по итогам заседания комитета, что его члены единогласно проголосовали против законопроекта, даже несмотря на первоначальный вариант заключения, в котором указывалось, что комитет "поддерживает принятие законопроекта в первом чтении с учетом замечаний".

Депутат также добавила, что будет рекомендовать своей фракции поддержать позицию комитета по культуре.