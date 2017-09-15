Мединский откроет в Париже выставки России и встретится с французской коллегой

ПАРИЖ, 15 сентября. /ТАСС/. Министр культуры России Владимир Мединский начнет в пятницу официальный визит во Францию. Во время двухдневного пребывания в Париже он проведет переговоры с французской коллегой Франсуаз Ниссен и откроет художественные и исторические выставки в Российском духовно-культурном православном центре и в резиденции Посла России.

Рабочую программу во французской столице, как сообщили ТАСС в пресс-службе российского посольства, министр начнет с посещения штаб-квартиры ЮНЕСКО. Представителям Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры будут переданы материалы номинации "Памятники Древнего Пскова" для включения в список Всемирного наследия.

В Российском духовно-культурном центре Мединский откроет выставку "Живопись иглой". Ее устроителями вместе с Министерством культуры стали Патриарший совет по культуре Русской Православной Церкви, Центр кинофестивалей и международных программ, федеральное агентство Россотрудничество.

Развивая старинные ремесла

Иконы ручной работы мастерской "Прикосновение" выполнены в старинной технике вышивки. Как рассказали кураторы экспозиции, "мастерская на протяжении 12 лет воссоздает и развивает старинные приемы рукоделия, ремесла вышивки и украшения святых образов христианской религии".

Вечером в резиденции посла РФ во Франции Александра Орлова министр культуры примет участие в торжественной церемонии открытия выставки "Дипломатические подарки от Петра Великого до наших дней". Экспозиция посвящена реконструкции уникального интерьера Янтарного кабинета, подаренного Петру Великому королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом I. На выставке также представлены дипломатические подарки, предназначенные для вручения главам иностранных государств в ходе официальных визитов и встреч на высшем уровне.

Рекорд популярности

Открытие российских экспозиций состоится в канун Дней европейского наследия. Они пройдут в Париже в предстоящие выходные.

В субботу Владимир Мединский встретится с министром культуры республики Франсуаз Ниссен. Переговоры состоятся в министерстве культуры Франции. Ниссен вступила на свой пост в мае этого года после победы лидера движения "На марше" (ныне - "Республика на марше") Эмманюэля Макрона на президентских выборах.

Комментируя в канун визита в интервью парижской газете Le Figaro развитие культурных обменов, Мединский выделил проведенную Эрмитажем и ГМИИ имени Пушкина в конце минувшего - начале этого года в Париже выставку шедевров современного искусства из собрания русского коллекционера Сергея Щукина. "Эта экспозиция, организованная в фонде Louis Vuitton, привлекла внимание 1,25 млн посетителей, и стала, таким образом, самой популярной во французской истории", - отметил министр.

Он сообщил, что Россия намерена также провести в фонде Louis Vuitton выставку, посвященную коллекции Ивана Морозова и его родных, которые были "большими поклонниками французских импрессионистов". Такая экспозиция, по его словам, пройдет в 2020 году. "Нам хотелось, чтобы это был новый рекорд", - сказал Мединский.