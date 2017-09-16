В Театре наций поставят спектакли Андрей Могучий, Дмитрий Крымов и Кирилл Серебренников

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный театр наций под руководством народного артиста РФ Евгения Миронова рассчитывает в новом сезоне представить спектакли в постановке Андрея Могучего, Дмитрия Крымова и Кирилла Серебренникова. Об этом сообщил в субботу журналистам Миронов, объявив на специальной пресс-конференции планы возглавляемого им театра.

"Прошлый сезон у нас выдался очень мощный, мы показали восемь премьер, ударно отметив 10-летие Театра наций", - заявил Миронов. По его словам, не менее насыщенным обещает быть и нынешний сезон.

"Мы открылись 2 сентября спектаклем "Рассказы Шукшина", который показали в городе Балашове Саратовской области. Здесь проходил фестиваль "Театральное Прихоперье", приуроченный к открытию нового здания Балашовского драматического театра", - напомнил Миронов и перешел к изложению будущих проектов.

От "Синей птицы" до "Чайковского"

До конца 2017 года театр планирует выпустить две премьеры: на основной сцене - мюзикл для семейного просмотра "Синяя синяя птица" в постановке режиссера и хореографа Олега Глушкова, а на малой сцене - спектакль по пьесе Павла Пряжко "Пушечное мясо" в постановке Дмитрия Волкострелова.

Следующая премьера на основой сцене запланирована на 10-11 апреля 2018 года, уточнил худрук. Это будет спектакль "Му-му" по мотивам произведений Ивана Тургенева. Режиссер спектакля - многократный лауреат Премии "Золотая маска" Дмитрий Крымов, сценограф и художник по костюмам - Валентина Останькович, композитор - Кузьма Бодров.

На конец сезона запланирована еще одна премьера на основной сцене - спектакль по мотивам пьесы Николая Гоголя "Игроки" в постановке Андрея Могучего. "Худрук знаменитого БДТ освободил время для Театра наций", - отметил Миронов, добавив, что кастинг для спектакля пока не закончен, поэтому состав исполнителей утверждается.

В числе готовящихся премьер Миронов также назвал спектакль "Игра", который по знаменитой пьесе Энтони Шеффера ставит болгарский режиссер Явор Гырдев. Здесь исполнители уже известны - это Александр Новин и Виктор Вержбицкий.

А потом из уст Миронова прозвучало имя режиссера Серебренникова, находящегося под домашним арестом по обвинению в мошенничестве. "Я очень надеюсь, что в конце нынешнего сезона Кирилл Серебренников приступит к репетициям спектакля "Чайковский", который поставит по своей пьесе на основной сцене Театра наций", - заявил Миронов.

Сам он намерен сыграть в этом спектакле главную роль. Премьеру предполагается показать уже в начале следующего сезона 2018-2019 годов.

К 100-летию революции

Важной юбилейной датой нынешнего сезона назвал Миронов 100-летие Российской революции 1917 года. К этой дате Театр наций предлагает проект "Утопии и трагедии". "Собственно, театр уже начал этот проект в конце прошлого сезона спектаклем Максима Диденко "Цирк", ретро-футуристическим ремейком культовой советской кинокомедии, ставшей одним из знаковых художественных сопровождений эпохи большого террора", - сказал худрук и озвучил другие события, неразрывно связанным с заявленной темой.

Так, 12 октября в Театре наций состоится премьера художественного фильма "ВМаяковский" режиссера Александра Шеина, посвященного одному из крупнейших русских поэтов прошлого века. В фильме снимались: Юрий Колокольников, Чулпан Хаматова, Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Людмила Максакова и др. Премьера картины откроет программу международного фестиваля-школы "Территория", штаб-квартирой которого по традиции является Театр наций.

В конце октября в Новом Пространстве Театра наций пройдет программа "Любимов 100", посвященная юбилею выдающегося режиссера. Во время лекций и видеопоказов зрители смогут не только вспомнить самые яркие страницы истории Театра на Таганке, но и познакомиться с уникальными архивными записями репетиций и спектаклей Юрия Любимова, многие из которых будут впервые показаны публично, подчеркнул Миронов.

В декабре в Новом Пространстве состоится премьера экспериментального театрального проекта, основанного на романе-эпопее Александра Солженицына "Красное колесо". "Этот проект готовится к 100-летию со дня рождения великого русского писателя и мыслителя", - сказал Миронов. В формате "театрального сериала" будут представлены пять спектаклей-эскизов, вдохновленных текстами Солженицына и подготовленных молодыми режиссерами в сотрудничестве с молодыми драматургами.

Завершится юбилейный марафон на Малой сцене Театра наций спектаклем по новой пьесе известного драматурга Михаила Дурненкова, которая так и называется - "Утопия". В ней тема власти прошлого над нашим сознанием и попыток человека смириться с ходом времени раскрывается в частной истории наших современников. Над этой постановкой работает режиссер Марат Гацалов, заключил худрук Театра наций.