Многие парижане выбрали в программе Дней европейского наследия российские выставки

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Более 17 тыс. парижан выбрали в программе Дней европейского наследия, состоявшихся в минувшие выходные, российские выставки. Об этом свидетельствуют данные, которые предоставили в воскресенье вечером ТАСС кураторы экспозиций, организованных Министерством культуры и МИД РФ.

Через весь исторический квартал Гро-Кайю протянулась очередь к Российскому духовно-культурному православному центру на набережной Бранли. Открытый осенью прошлого года, он впервые участвовал в Днях европейского наследия. "Поначалу казалось, что в субботу мы приняли максимальную квоту посетителей, однако в воскресенье желающих побывать на территории комплекса оказалось еще больше", - сказал представитель Центра Владимир Коротков. За два дня там побывало свыше 10 тыс. человек.

"Прикосновение" на Бранли

Дом на левом берегу Сены предложил многочисленным гостям выставку "Живопись иглой". Она включает несколько десятков уникальных икон работы вышивальщиц мастерской "Прикосновение". "Искусство вышивания святых образов золотом, драгоценными камнями и бисером уходит своими корнями глубоко в историю России", - напомнили в доме на набережной.

Расположенный на территории Центра Свято-Троицкий собор отныне играет ведущую роль в духовной жизни русской общины. Парижане смогли увидеть в воскресенье не только литургию, но и три венчания по православному обряду. Глава Корсунской епархии Русской православной церкви епископ Нестор (Сиротенко) напомнил, что православие и Францию связывает богатая история. "Православие для французов открывали представители русской эмиграции, выдающиеся богословы", - отметил он.

Людей самых разных взглядов и конфессий влечет туда и сама архитектура комплекса. По признанию специалистов, она безупречна. "Весь комплекс зданий Духовно-культурного центра и, конечно же, его сердце, Свято-Троицкий собор, представляют один из самых удачных примеров соединения современной и традиционной церковной архитектуры", - сказал епископ Нестор.

Высоко оценила проект парижская газета La Croix. "Возведение этого архитектурного ансамбля, увенчанного пятью золотыми куполами, обеспечило России беспрецедентную по своему престижу витрину на Западе", - констатировала она.

Ведь по соседству находится Эйфелева башня, а также исторические дворцы и музеи. Одной из сторон новый православный комплекс, построенный французским зодчим Жан-Мишелем Вильмоттом, выходит на Франко-Русскую авеню, названную так в прошлом столетии в честь визита в Париж царя Николая II. Теперь эта дорога ведет к храму.

Подарок для Петра Великого

В парижской резиденции посла РФ на улице Гренель за эти два дня побывали более 7 тыс. человек. На выставке в историческом доме, приобретенном для России императором Александром II, они смогли увидеть реконструированный янтарный кабинет. Полученный Петром Великим в подарок от короля Пруссии Фридриха Вильгельма I, он стал затем основой для всемирно известного интерьера Янтарной комнаты.

Пояснения гостям давал посол РФ во Франции Александр Орлов. "Бережное отношение к памятникам истории и культуры объединяет наши страны", - отметил он.

"На этот раз гостей у нас было особенно много", - сказала руководитель пресс-службы посольства РФ Анна Шлычкова. Российская резиденция, напомнила она, участвует в программе Дней европейского наследия в Париже с 1994 года.

Надолго замирали посетители и у стендов с книгами, специально изготовленными российскими мастерами в качестве подарков для глав других государств от имени президента России. Среди этих уникальных художественных альбомов - книга "Президенты Франции", включающая 45 подлинных акварелей.

"Я горжусь работой российских мастеров, - сказала проживающая во Франции Евгения Флавицкая, правнучка выдающегося русского художника Константина Флавицкого. - Русские художники, реставраторы, хранители музеев предстали на парижских выставках во весь рост".

По случаю Дней европейского наследия в минувшие выходные, напоминает в понедельник газета Le Parisien, были открыты для публики Бурбонский и Люксембургский дворцы, где расположены палаты парламента - Национальное собрание и Сенат. В Елисейском дворце, резиденции главы государства, экскурсантов приветствовали лично президент Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит. Часть времени посетители поэтому потратили на селфи с хозяевами дома.