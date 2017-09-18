Группа Rammstein опровергла сообщения о "прощальном альбоме"

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Немецкая рок-группа Rammstein опровергла публикации о том, что ее следующий студийный альбом, выход которого запланирован на 2018 год, станет последним. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в понедельник на официальном сайте музыкантов.

"Вопреки появившимся сегодня сообщениями, Rammstein не имеет "секретных планов" по выпуску "прощального альбома" и по [проведению] "последнего турне", - сообщили в группе.

Ранее информацию о якобы скором завершении студийной работы группы распространил таблоид Bild. Издание утверждало, что после этого музыканты отправятся в концертный тур, который может стать последним.

Rammstein была образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном. За время существования группа продала более 35 млн копий альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei.