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Группа Rammstein опровергла сообщения о "прощальном альбоме"

Культура
18 сентября, 18:22 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 18, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что после завершения студийной работы музыканты отправятся в последний концертный тур

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© AP Photo

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Немецкая рок-группа Rammstein опровергла публикации о том, что ее следующий студийный альбом, выход которого запланирован на 2018 год, станет последним. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано в понедельник на официальном сайте музыкантов.

Смотрите также

Bild: Rammstein выпустит последний студийный альбом в 2018 году

Солист группы Rammstein Линдеманн принял участие в чтении своих стихов в "Гоголь-центре"

Rammstein сыграли на московском Maxidrom

"Вопреки появившимся сегодня сообщениями, Rammstein не имеет "секретных планов" по выпуску "прощального альбома" и по [проведению] "последнего турне", - сообщили в группе.

Ранее информацию о якобы скором завершении студийной работы группы распространил таблоид Bild. Издание утверждало, что после этого музыканты отправятся в концертный тур, который может стать последним.

Rammstein была образована в 1994 году вокалистом Тиллем Линдеманном. За время существования группа продала более 35 млн копий альбомов. Мировую известность коллективу принесли такие хиты, как Mutter, Ich will и Feuer Frei.

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