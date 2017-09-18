Певица Бьорк представит свой проект на Московской биеннале современного искусства

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Проект Bjrk Digital исландской певицы и художницы Бьорк станет частью основной программы 7-й Московской международной биеннале современного искусства. Об этом сообщила в понедельник журналистам куратор мероприятия, арт-директор музея современного искусства в Токио Юко Хасегава.

"Для меня Бьорк не только музыкант, но и художник, чье творчество, основанное на традициях Исландии и современных технологиях, идеально вписывается в концепцию основного проекта биеннале "Заоблачные леса", - сказала Юко Хасегава.

Проект Bjrk Digital состоит из шести аудиовизуальных произведений и интерактивной инсталляции.

Биеннале современного искусства

7-я Московская Международная биеннале современного искусства официально стартует 19 сентября и продлится до 18 января 2018 года.

В программу основного проекта, площадкой которого выступила Государственная Третьяковская галерея на Крымском валу, вошли 213 работ. В нем принимают участие 51 художник из 24 стран мира. Среди них: Мэтью Барни, Рохини Девашер, Илья Федотов-Федоров, Сиссель Толаас. В параллельную программу вошли 73 выставки 53 институций.

Также для основного проекта Юко Хасегава выбрала девять российских художников и творческих объединений. Например, Валя Фетисов подготовил проект "Будь моим другом", с помощью которого он попытался проанализировать поведение своих друзей в социальных сетях. А Даши Намдаков создал инсталляцию "Хранители Байкала", в которой, технология виртуальной реальности перенесет зрителя, стоящего рядом со скульптурой дерева, на берег озера Байкал.

"Биеннале современного искусства - это не иллюстрация к социальным или политическим заявлениям. Это тонко выстроенный проект, демонстрирующий широкую географию и разнообразие подходов его участников", - сказала президент Московской международной биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

Лесное и облачное племя

Основной проект биеннале "Заоблачные леса" показывает, как взаимодействуют люди, которые принадлежат разным культурам.

"Леса" символизируют традиционное общество, представители которого воспринимают себя и окружающий мир одинаково, четко следуя традициям. А "облака" - это люди, рожденные уже после появления интернета. Таким образом, "Заоблачные леса" объединили художников, которые благодаря новым технологиям могут путешествовать и меняться, переходя из "леса" в "облако", - объяснила идею основного проекта биеннале куратор Юко Хасегава.

Она также добавила, что основной проект показывает жизнь новых технологий и исследует новые художественные языки, но в то же время обращается к истории искусства, традиционным жанрам и приемам. Например, в начале экспозиции присутствует кимоно, узор которого отсылает к истории Японии.

"Если внимательно присмотреться к работам, которые представлены, можно открыть для себя очень многое. Для этого совсем не обязательно быть экспертом в области современного искусства", - считает куратор.

Бондарчук расскажет

Специально для седьмой Московской международной биеннале современного искусства компания "Яндекс" разработала электронный гид по выставкам не только основного проекта, но и параллельной программы. Приложение будет доступно для сотовых телефонов на площадках iOS и Аndroid уже с 19 сентября.

"Голос режиссера Федора Бондарчука можно услышать в путеводителе по основному проекту. Актриса Алиса Хазанова записала основную версию для всех иностранных гидов. А олимпийская чемпионка Татьяна Навка озвучила гид по детской программе биеннале", - рассказала президент биеннале современного искусства Юлия Музыкантская.

Образовательная программа

В рамках биеннале в Москве пройдет серия специальных событий, среди которых образовательные программы в Третьяковской галерее. Лекции будут рассказывать про различные периоды классического искусства, представляя его в форме новшества, вызывающего не меньше вопросов и сопротивления, чем иногда вызывает современное искусство.

"Эта образовательная программа - часть работы по привлечению зрителей, которые мало знакомы с современным искусством. Лекции позволят понять, что даже великое искусство, перед которым мы преклоняемся сейчас, не принималось в пору своего становления. Таким образом зрителям будет легче снять психологическое ограничение по отношению к современному искусству", - рассказала директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.