Хворостовский отменил концерт в Московской консерватории 26 сентября

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Выступление оперного певца Дмитрия Хворостовского, проходящего лечение от опухоли головного мозга, в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского 26 сентября отменено из-за болезни баритона. Соответствующее сообщение размещено на сайте площадки.
"Концерт Дмитрия Хворостовского отменен в связи с болезнью исполнителя", - говорится в афише консерватории.
Вместо выступления Хворостовского и эстонского пианиста Ивари Ильи запланирован концерт органиста Алексея Шмитова.
С официального сайта Хворостовского также удалена информация о запланированном ранее концерте в Бухаресте 22 сентября.
Летом 2015 года у Хворостовского была диагностирована опухоль головного мозга. В конце сентября 2016 года певцу пришлось отменить выступление на сцене Венской оперы в спектакле "Симон Бокканегра". А в декабре Государственный академический Большой театр России официально отменил дебют Хворостовского в опере Джузеппе Верди "Дон Карлос". В конце июня стало известно, что певец не сможет принять участие в новом сезоне 2017-2018 гг. Венской оперы по состоянию здоровья.
При этом знаменитый баритон с большим успехом появился в конце апреля на сцене в Торонто, а также преподнес сюрприз гостям "Метрополитен-опера" по случаю 50-летия театра. 27 мая Хворостовский выступил на праздновании Дня города в Санкт-Петербурге, а 2 июня - в родном Красноярске.