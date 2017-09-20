Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.09:
$ 58.13
€ 69.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дом кино отказался от показа "Матильды" на открытии сезона

Культура
20 сентября, 19:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

По словам председателя правления Дома кино, режиссера Виктора Мережко, сейчас решается вопрос, какая картина будет представлена на открытии нового сезона 1 ноября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дом кино не будет показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" на открытии нового сезона 1 ноября. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель правления Дома кино, режиссер Виктор Мережко.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

"Правление Дома кино поставило "Матильду" 1 ноября на открытие сезона. Но дирекция Дома кино решила убрать картину 1 ноября. Картину покажут в ноябре, но не на открытии", - сказал он.

По словам Мережко, сейчас решается вопрос, какая картина будет представлена на открытии сезона.

Скандал вокруг фильма "Матильда", в котором рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мережко, Виктор Иванович
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
6
Венецианцы встретили овациями "Хор Турецкого" в театре La Fenice
10
Умер оперный певец Зураб Соткилава
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: наступление "Джебхат ан-Нусры" в Идлибе инициировано спецслужбами США
2
Трое российских военных ранены при прорыве блокады в Идлибе
3
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
4
Хуже допинга: британские паралимпийцы пошли на великий обман
5
Шрёдер: ни один президент РФ в будущем не выведет Крым из состава страны
6
Песков назвал актера Моргана Фримена "жертвой эмоциональной экзальтации"
7
Железная дорога в обход Украины. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама