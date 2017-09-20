Дом кино отказался от показа "Матильды" на открытии сезона

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Дом кино не будет показывать фильм режиссера Алексея Учителя "Матильда" на открытии нового сезона 1 ноября. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель правления Дома кино, режиссер Виктор Мережко.

"Правление Дома кино поставило "Матильду" 1 ноября на открытие сезона. Но дирекция Дома кино решила убрать картину 1 ноября. Картину покажут в ноябре, но не на открытии", - сказал он.

По словам Мережко, сейчас решается вопрос, какая картина будет представлена на открытии сезона.

Скандал вокруг фильма "Матильда", в котором рассказывается об отношениях Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, возник в связи с разгоревшимся ранее спором режиссера картины и депутатом Госдумы Натальей Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины.