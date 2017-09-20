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Марку с изображением Марины Цветаевой выпустят к 125-летию поэтессы

Культура
20 сентября, 20:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

Также будет изготовлен штемпель специального гашения для Москвы

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Марина Цветаева

Марина Цветаева

© Репродукция Фотохроники ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Конверты с маркой, посвященной 125-летию со дня рождения поэтессы Марины Цветаевой, будут выпущены 27 сентября.

Об этом сообщила в среду пресс-служба компании "Марка".

"На конверте с оригинальной маркой изображены книги, на марке - портрет Марины Цветаевой", - говорится в сообщении. Дополнительно к выпуску конверта будет изготовлен штемпель специального гашения для Москвы.

Марина Цветаева (1892-1941) начала писать стихи в шестилетнем возрасте. В печати произведения Цветаевой появились в 1910 году, когда она издала на собственные средства первую книгу стихов "Вечерний альбом". В ее творчестве нашли отражение не только личные эмоции и переживания, но и события, происходившие в первой половине ХХ века в России и в мире, - политические перемены, войны, репрессии, которые непосредственно коснулись ее семьи.

Цветаева ушла из жизни 31 августа 1941 года в Елабуге, куда она с сыном эвакуировалась в начале Великой Отечественной войны.

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