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Иосиф Кобзон дал пятичасовой концерт в честь 80-летия

Культура
21 сентября, 0:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Анастасия Силкина

В начале вечера на сцену вышел президент РФ Владимир Путин, чтобы публично поздравить артиста

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Народный артист СССР Иосиф Кобзон

Народный артист СССР Иосиф Кобзон

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Народный артист СССР

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Иосиф Кобзон в среду вечером выступил с концертом в честь своего 80-летия, которое певец отметил 11 сентября, в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).

"Это главная сцена, которую мне посчастливилось в свое время открыть, еще когда был первый концерт для строителей, рабочих", - поделился воспоминаниями певец.

Выставка-подарок

Перед началом концерта в фойе Кремлевского дворца открылась выставка, посвященная Кобзону. В экспозицию вошли пластинки, концертные афиши, портреты и фотографии певца разных лет: с семьей, с отечественными и зарубежными коллегами, с концертов, во время поездок в Афганистан и Донбасс и даже с боксерской тренировки. Первым с нею ознакомился сам герой вечера.

"Мне приятно, что мои друзья, руководство Кремлевского дворца - Петр Михайлович Шаболтай и Евгений Анатольевич Глазов (художественный руководитель и главный режиссер ГКД - прим. ТАСС) - сделали такой подарок. Это вся биография - от начала до сегодняшнего дня. Я очень рад, что вы пришли посмотреть, что было у меня в жизни хорошего", - признался Кобзон.

Избранные песни

В начале вечера на сцену вместе с Кобзоном вышел президент РФ Владимир Путин, чтобы еще раз, публично, поздравить артиста. Глава государства от имени граждан поблагодарил певца за его творчество.

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Кобзон Советского Союза: факты из жизни народного певца

Концерт открыла "Я песне отдал все сполна". Прозвучали "Я люблю тебя, Россия", "Песня остается с человеком", "Очи черные", "Мой путь", "Я люблю тебя, жизнь", "Команда молодости нашей" и "День Победы" в дуэте с Львом Лещенко, "Надежда" с Юлией Самойловой, "Москва" с Олегом Газмановым, "Журавли" с Московским государственным академическим камерным хором под управлением Владимира Минина. "Старый клен" Кобзон исполнил с дочерьми Мишель и Анитой.

Вечер прошел в сопровождении Академического ансамбля песни и пляски Национальной гвардии РФ и Академического оркестра русских народных инструментов им. Некрасова. Во время песни "Поклонимся великим тем годам" за рояль села композитор Александра Пахмутова.

Поздравления коллег

Каждый, кто выходил на сцену, поздравлял Кобзона с юбилеем. "В песнях Кобзона заложено самое главное чувство, и на генетическом уровне это всегда с нами.

Интервью

Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон: как только увижу полупустой зал, считайте это моим последним концертом

Перейти в раздел Интервью

Это такое событие в нашей жизни под названием "Кобзон", - отметила народная артистка России Тамара Гвердцители.

"У Кобзона голос, который вызывает мурашки, который заставляет человека плакать от радости или от счастья, который заставляет вспоминать всю свою жизнь", - подчеркнул народный артист СССР Владимир Минин.

Певец Николай Басков рассказал о том, как в 2002 году Кобзон вошел в захваченный террористами Театральный центр на Дубровке. "Вы тот человек, который никогда ничего не боялся. Вы не знали, что вас там ждет, но вы пошли. Низкий вам поклон", - сказал Басков.

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Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович Басков, Николай Викторович
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