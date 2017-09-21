Иосиф Кобзон дал пятичасовой концерт в честь 80-летия

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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Анастасия Силкина/. Народный артист СССР
Иосиф Кобзон в среду вечером выступил с концертом в честь своего 80-летия, которое певец отметил 11 сентября, в Государственном Кремлевском дворце (ГКД).
"Это главная сцена, которую мне посчастливилось в свое время открыть, еще когда был первый концерт для строителей, рабочих", - поделился воспоминаниями певец.
Перед началом концерта в фойе Кремлевского дворца открылась выставка, посвященная Кобзону. В экспозицию вошли пластинки, концертные афиши, портреты и фотографии певца разных лет: с семьей, с отечественными и зарубежными коллегами, с концертов, во время поездок в Афганистан и Донбасс и даже с боксерской тренировки. Первым с нею ознакомился сам герой вечера.
"Мне приятно, что мои друзья, руководство Кремлевского дворца - Петр Михайлович Шаболтай и Евгений Анатольевич Глазов (художественный руководитель и главный режиссер ГКД - прим. ТАСС) - сделали такой подарок. Это вся биография - от начала до сегодняшнего дня. Я очень рад, что вы пришли посмотреть, что было у меня в жизни хорошего", - признался Кобзон.
В начале вечера на сцену вместе с Кобзоном вышел президент РФ Владимир Путин, чтобы еще раз, публично, поздравить артиста. Глава государства от имени граждан поблагодарил певца за его творчество.
Концерт открыла "Я песне отдал все сполна". Прозвучали "Я люблю тебя, Россия", "Песня остается с человеком", "Очи черные", "Мой путь", "Я люблю тебя, жизнь", "Команда молодости нашей" и "День Победы" в дуэте с Львом Лещенко, "Надежда" с Юлией Самойловой, "Москва" с Олегом Газмановым, "Журавли" с Московским государственным академическим камерным хором под управлением Владимира Минина. "Старый клен" Кобзон исполнил с дочерьми Мишель и Анитой.
Вечер прошел в сопровождении Академического ансамбля песни и пляски Национальной гвардии РФ и Академического оркестра русских народных инструментов им. Некрасова. Во время песни "Поклонимся великим тем годам" за рояль села композитор Александра Пахмутова.
Каждый, кто выходил на сцену, поздравлял Кобзона с юбилеем. "В песнях Кобзона заложено самое главное чувство, и на генетическом уровне это всегда с нами.
Это такое событие в нашей жизни под названием "Кобзон", - отметила народная артистка России Тамара Гвердцители.
"У Кобзона голос, который вызывает мурашки, который заставляет человека плакать от радости или от счастья, который заставляет вспоминать всю свою жизнь", - подчеркнул народный артист СССР Владимир Минин.
Певец Николай Басков рассказал о том, как в 2002 году Кобзон вошел в захваченный террористами Театральный центр на Дубровке. "Вы тот человек, который никогда ничего не боялся. Вы не знали, что вас там ждет, но вы пошли. Низкий вам поклон", - сказал Басков.