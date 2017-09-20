Путин на юбилейном концерте Кобзона поблагодарил певца от имени миллионов граждан

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на юбилейном концерте народного артиста СССР Иосифа Кобзона от имени миллионов людей поблагодарил певца за его творчество.

Глава государства вместе с юбиляром перед началом торжественного вечера поднялись на сцену Государственного Кремлевского дворца. Зал приветствовал их стоя.

Путин, подойдя к микрофону, отметил, что он уже поздравлял Кобзона с 80-летием в камерной обстановке в кабинете. "Не мог сегодня отказать себе в удовольствии сделать это еще раз, более публично. Именно не мог отказать себе в удовольствии", - сказал президент.

"Я хочу искренне, от души и от рядовых граждан поблагодарить вас за ваше творчество", - обратился Путин к Кобзону. Глава государства отметил, что он имеет на это право, так как был "рядовым человеком", когда получал удовольствие от творчества артиста. "Знаю, что сотни тысяч и миллионы людей, таких же как и я, получали истинное удовольствие, удовлетворение, общаясь с тем, что вы делаете как артист, общаясь с атмосферой вашего творчества", - продолжил Путин.

"Хочу вас еще раз за это сердечно поблагодарить, низко вам поклониться, сказать просто обыкновенное человеческое спасибо, выразить надежду на то, что здоровье вашего духа неизменного крепкого, характера еще надолго хватит на то, чтобы радовать миллионы граждан нашей страны", - заключил президент.

Кобзон в ответ поблагодарил Путина за поздравление и внимание.