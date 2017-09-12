Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кобзон готов стать доверенным лицом Путина, если тот решит участвовать в выборах 2018 года

Политика
12 сентября, 13:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

При этом российский президент пока не делал официальных заявлений о намерении баллотироваться на этот пост в 2018 году, заявил ранее представитель Кремля Дмитрий Песков

Поделиться
Материал из 1 страницы
Иосиф Кобзон

Иосиф Кобзон

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Народный артист СССР Иосиф Кобзон, которому в понедельник исполнилось 80 лет, сообщил о своей готовности стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, если тот решит участвовать в выборах на высший государственный пост в 2018 году.

Галерея
3 фото

Путин за чаепитием поздравил Кобзона с юбилеем

"Обсуждал в понедельник этот вопрос с Владимиром Путиным, - рассказал Кобзон на пресс-конференции в ТАСС. - Я ему сказал, что готов быть доверенным лицом, если он выдвинет свою кандидатуру".

В понедельник президент России принял в Кремле народного артиста СССР, первого замглавы комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона, которому исполнилось 80 лет. Путин поздравил юбиляра с днем рождения.

Во вторник агентство РБК со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация Кремля якобы начала формирование списков доверенных лиц Владимира Путина к выборам 2018 года. По версии издания, соответствующее указание уже поступило в ряд регионов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту и подобные публикации, сравнил их с "перебиранием политических четок". По его словам, политологи перебирают возможности и форматы выдвижения в кандидаты в рамках законодательства. Он напомнил о том, что сам Путин пока не делал никаких заявлений о том, намерен ли он баллотироваться на высший государственный пост в 2018 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Кобзон, Иосиф Давыдович Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
Единый день голосования в Омске
30
Голос россиян: как в стране проходит единый день голосования
15
Холодная война: речь Черчилля, Карибский кризис и встреча на Мальте
2
Генконсульство подтвердило, что сын убитого полицией США мужчины является гражданином РФ
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
2
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
3
С дома в центре Москвы демонтировали мемориальную доску Борису Немцову
4
Минобороны РФ: армия Сирии завершает разгром группировки ИГ на севере и юге Дейр-эз-Зора
5
В Подмосковье электричка насмерть сбила двух мужчин
6
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
7
Евросоюз запустил новый сайт для информационного противодействия России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама