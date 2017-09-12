Кобзон готов стать доверенным лицом Путина, если тот решит участвовать в выборах 2018 года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Народный артист СССР Иосиф Кобзон, которому в понедельник исполнилось 80 лет, сообщил о своей готовности стать доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, если тот решит участвовать в выборах на высший государственный пост в 2018 году.

"Обсуждал в понедельник этот вопрос с Владимиром Путиным, - рассказал Кобзон на пресс-конференции в ТАСС. - Я ему сказал, что готов быть доверенным лицом, если он выдвинет свою кандидатуру".

В понедельник президент России принял в Кремле народного артиста СССР, первого замглавы комитета Госдумы по культуре Иосифа Кобзона, которому исполнилось 80 лет. Путин поздравил юбиляра с днем рождения.

Во вторник агентство РБК со ссылкой на неназванные источники сообщило, что администрация Кремля якобы начала формирование списков доверенных лиц Владимира Путина к выборам 2018 года. По версии издания, соответствующее указание уже поступило в ряд регионов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя эту и подобные публикации, сравнил их с "перебиранием политических четок". По его словам, политологи перебирают возможности и форматы выдвижения в кандидаты в рамках законодательства. Он напомнил о том, что сам Путин пока не делал никаких заявлений о том, намерен ли он баллотироваться на высший государственный пост в 2018 году.