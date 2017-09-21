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Путин отметил подъем в российско-финляндском гуманитарном сотрудничестве

Культура
21 сентября, 15:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Глава государства отметил, что в рамках сотрудничества двух стран осуществляются активные обмены по линии культурных учреждений, учебных заведений и общественных организаций

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XVIII Российско-Финляндского культурного форума, приуроченного к столетию независимости Финляндии. Текст приветственной телеграммы размещен в четверг на официальном сайте Кремля.

"В этом году форум приурочен к столетию независимости Финляндии и отличается особым масштабом. <...> Насыщенная программа форума подтверждает, что российско-финляндское гуманитарное сотрудничество находится на подъеме", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что в рамках российско-финляндского сотрудничества осуществляются активные обмены по линии культурных учреждений, учебных заведений и общественных организаций, регулярно проводятся фестивали и гастрольные туры творческих коллективов, реализуются полезные совместные проекты в сфере просвещения.

Гостями форума стали представители государственных ведомств, региональных и местных властей, парламентарии, деятели культуры, искусства, науки и образования.

Президент выразил уверенность в появлении новых интересных идей и инициатив, ориентированных на дальнейшее расширение двусторонних культурных связей, укрепление доверия и взаимопонимания между народами России и Финляндии.

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