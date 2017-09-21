Источник: режиссер Мережко госпитализирован в отделение нейрохирургии Боткинской больницы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Режиссер и сценарист Виктор Мережко госпитализирован в нейроирургическое отделение Боткинской больницы в Москве. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в окружении режиссера.

"Он жив, госпитализирован в нейрохирургию Боткинской больницы, у нас крайне мало информации, подробности будут завтра утром", - сказал собеседник агентства.

"У нас нет никакой информации, сами не можем до Маши [Марии Мережко, дочери режиссера] дозвониться", - сказала ТАСС директор Дома Кино Елена Цуканова.

Мережко родился 28 июля 1937 года. Его дебютом в качестве сценариста в полнометражном кино стал детский фильм "Тигры на льду" (1971). Всего по сценариям Мережко снято более 50 фильмов и сериалов, в то числе "Здравствуй и прощай" (1972), "Трын-трава" (1976), "Вас ожидает гражданка Никанорова" (1978), "Уходя - уходи" (1978), "Родня" (1981), "Полеты во сне и наяву" (1982), "Забавы молодых" (1987), "Собачий пир" (1990), "Курочка Ряба" (1994;), "Провинциалы" (2002) и другие. Одним из последних фильмов, вышедших по его сценарию (совместно с Екатериной Андерсон) стал мини-сериал "Одиночество" режиссера Виталия Бабенко (2016).

Мережко также является автором более 15 пьес, которые ставились во многих театрах Советского Союза и продолжают идти на современной российской сцене. Самые известные - "Пролетарская мельница счастья", "Ночные забавы", "Крик", "Я - женщина", "Женский стол в охотничьем зале", "Двое с большой дороги", "Кавказская рулетка".

В 2000-х годах Мережко занялся режиссурой. Среди снятых им фильмов и сериалов - "Новогодние мужчины (2004), "Красная комната" (2006), "Белая ночь, нежная ночь" (2007), "Сонька Золотая Ручка" (2006), "Сонька. Продолжение легенды" (2010), "Подземный переход" (2012), "Хуторянин" (2013) и другие.

Мережко - член правления Союза кинематографистов России, член Союза писателей России. Вместе с Юлием Гусманом основал Российскую академию кинематографических искусств "Ника", был ее первым президентом (ныне - член президиума и почетный член Совета академии). Также является одним из организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии "Киношок".