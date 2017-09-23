Мацуев с нетерпением ждет премьеру балета Серебренникова "Нуреев"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Народный артист России Денис Мацуев ожидает премьеру балета "Нуреев" в постановке режиссера Кирилла Серебренникова в Большом театре России в ближайшее время. Об этом пианист рассказал в интервью ТАСС.

Ранее генеральный директор ГАБТа Владимир Урин сообщил ТАСС, что премьера балета "Нуреев" в постановке Кирилла Серебренникова и хореографии Юрия Посохова состоится 9 и 10 декабря. По словам Урина, решение о премьере принято после встречи с Серебренниковым, который в настоящий момент находится под домашним арестом по обвинению в организации мошенничества.

"Юрий Посохов - прекрасный хореограф, Илья Демуцкий - талантливый молодой композитор, один из лучших в своем поколении. С Серебренниковым они создали мощный триумвират, от которого можно ждать многого. <…> С нетерпением жду новую премьеру. Хочется верить, это случится в ближайшее время", - сказал Мацуев.

Музыкант отметил, что его супруга, прима Большого театра Екатерина Шипулина, исполняющая главную женскую партию в балете "Нуреев", и другие задействованные в постановке люди отзываются о спектакле как о "необычайно ярком, феерическом действии".

Комментируя ситуацию с уголовным делом в отношении Серебренникова, Мацуев заявил, что ему "крайне неприятно, что известный человек, талантливый режиссер попал в такую историю". "Остается уповать на объективность и непредвзятость тех, кто занят расследованием. Надеюсь, все закончится благополучно, и Кирилл порадует зрителей новыми интересными работами в театре и кино", - сказал он.

"В контексте скандалов, о которых говорим, меня сильно беспокоит и то, что шумные разборки больно бьют по репутации нашего искусства в целом. Не только внутри страны, но и за рубежом. Российская культура по-прежнему высоко котируется и хорошо конвертируется на Западе. Это одна из немногих сфер, где мы сохраняем хорошие позиции", - подчеркнул Мацуев.