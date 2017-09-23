Мединский предложил ввести наценку на посещение музеев иностранными гражданами

ПЛЕС /Ивановская область/, 23 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский предложил ввести наценки для иностранных граждан для ограничения туристических потоков в музеи страны. Об этом он заявил в субботу на заседании коллегии Министерства культуры.

"Введите наценку для иностранцев. Для российских туристов сделайте эксклюзивные предложения", - сказал министр.

В ходе заседания представители музеев-заповедников высказывали озабоченность в связи с перегруженностью музеев. В частности, директор Государственного художественно-архитектурного дворцово-паркового музея-заповедника "Царское Село" Ольга Таратынова в ходе обсуждений рассказала о резком росте посещаемости учреждения. "В 2003 году была открыта Янтарная комната, и мы, в общем, прогнозировали такой рост интереса к музею. Однако то, что случилось в последние четыре года, удивило и просто ошеломило нас: за минимум 10 лет более чем в два раза возросла посещаемость", - сообщила она.

В числе причин директор назвала открытие в Петербурге морского порта (заход круизов) и рост турпотока из Китая. "Наши китайские друзья, на беглый взгляд, составляют 60-70% от наших посетителей", - отметила она.

На такую же проблему обратила внимание и директор Плесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника Алла Чаянова. "Мы хотим иметь инструмент для ограничения посещения туристами наших музеев", - заявила она.

Для решения проблемы перенасыщенности музеев туристами Мединский отметил важность равномерного использования различных площадок. "В "Царском селе" есть площадки, потенциальные для посещения. Надо думать о том, как перераспределять потоки, а мы в этом отношении вас поддержим. Что касается Ночи музеев, мы, с одной стороны, гордимся, с другой стороны за сохранность действительно бывает страшно, нужно подумать, как это сделать цивилизованно", - отметил министр.

О заседании коллегии Минкультуры РФ

На заседании коллегии были рассмотрены методические рекомендации по разработке нормативов посещаемости музеев. Мединский отметил, что их нужно "одобрить, принять за основу". "Хотелось бы, чтобы эти рекомендации мы не воспринимали с вами исключительно как свидетельство перегруженности музеев. Это руководство к действию нашему департаменту", - заключил он.