Союз музеев напишет рекомендации вместо отвергнутой концепции развития музейного дела в РФ

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Минкультуры России попросило Союз музеев составить на основе Концепции развития музейного дела до 2030 года составить краткие рекомендации, сообщил в понедельник ТАСС первый замглавы ведомства Владимир Аристархов.

В минувшую субботу министр культуры Владимир Мединский раскритиковал концепцию и предложил привести ее к трем страницам рекомендаций с основными тезисами: что нужно делать, чтобы в музеи было интереснее ходить, а их работникам - "жить легче и работать комфортнее".

"Минкультуры приняло решение передать все наработки по этой концепции Союзу музеев России, чтобы уже они подготовили краткие рекомендации. Дело в том, что у нас уже существует закон о музеях и музейной деятельности, а также документы о планировании в сфере культуры, где работа музеев отражена достаточно полно. Не нужно плодить толстые документы. Лучше по сути и конкретно изложить то, что нужно для работы", - сказал Аристархов.

По его словам, у него лично большое сомнение вызвало отраженное в концепции предложение лицензировать работу музеев. Первый замминистра культуры напомнил, что с каждым годом в России появляется все больше частных музеев, которых, по разным данным, от одной до более чем трех тыс.

"Мы даже не всегда контролируем их возникновение и закрытие. Но это важнейший инструмент привлечения туристов в наши малые города. Это важная форма самореализации для меценатов, которые не проигрывают свои деньги в казино, а вкладывают их в развитие музейного дела. И если мы начнем лицензировать частные институции, мы отпугнем этих благотворителей", - сказал собеседник агентства.

Проект Концепции развития музейного дела до 2030 года был разработан ООО "Экокультура" по инициативе Минкультуры. Он развивает положения Основ государственной культурной политики и Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.