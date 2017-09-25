Директор Фонда кино считает, что заменить Михалкова невозможно

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Уход председателя Союза кинематографистов РФ Никиты Михалкова из попечительского совета Фонда кино невозможно восполнить, однако работу этого органа продолжат оставшиеся члены совета, заявил исполнительный директор "Фонда кино" Антон Малышев в интервью телеканалу "Россия 24" в понедельник.

"Никиту Сергеевича заменить невозможно, он абсолютно уникальный художник, очень авторитетный общественный деятель", - отметил Малышев. Тем не менее, он выразил надежду, что такие заслуженные и уважаемые кинематографисты, как Карен Шахназаров, Станислав Говорухин и Алексей Попогребский, входящие в попечительский совет Фонда, смогут "представить отрасль".

Фонд кино был создан в январе 1995 года постановлением правительства РФ. Основными целями Фонда являются поддержка отечественной кинематографии, повышение ее конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, соответствующих национальным интересам, популяризация национальных кинофильмов в РФ и за рубежом.

Никита Михалков в ходе коллегии Министерства культуры РФ 23 августа сообщил о выходе из состава попечительского совета Фонда из-за, по его словам, "безответственности организации".