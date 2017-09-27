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Прокатчик "Матильды" начал переговоры с отказавшимися от показа крупными киносетями

Культура
27 сентября, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

"Формула кино" и "Синема Парк" ранее приняли решение не показывать фильм Алексея Учителя, мотивировав это обеспечением безопасности зрителей

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Прокатчик фильма Алексея Учителя "Матильда", компания "Каропрокат", начала переговоры с сетями "Формула кино" и "Синема Парк" о пересмотре решения об отказе демонстрации фильма на площадках кинотеатров.

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Об этом в среду ТАСС сообщил президент компании Алексей Рязанцев.

"Да, это так, мы начали переговоры, но какие-либо результаты появятся не ранее, чем через неделю", - сказал он.

Ранее "Формула кино" и "Синема Парк" приняли решение не показывать фильм "Матильда". Отказ был мотивирован обеспечением безопасности зрителей.

На данный момент в состав объединенной сети входят 75 кинотеатров в 28 городах России.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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