Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.09:
$ 58.01
€ 68.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пропавшая во время ВОВ картина Поленова вернется в Россию

Культура
27 сентября, 15:30 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 27, сентября. /ТАСС

Картина "Пруд с ветлами" до пропажи хранилась в Таганроге

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Немецкий музей передал музею-заповеднику живописца Василия Поленова написанную художником картину "Пруд с ветлами", которая пропала из Таганрога во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Ростовской области.

Смотрите также

Потомки Поленова заложили яблоневый сад к 125-летию усадьбы художника в Тульской области

Выставка художника Поленова откроет фестиваль "В поисках Земли обетованной" под Тулой

"В городе Киле (Германия) состоялась торжественная церемония передачи картины "Пруд с ветлами" художника Василия Поленова в Таганрогский музей-заповедник. В официальной церемонии приняли участие министр образования Ростовской области Лариса Балина и директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко. <…> Поленов написал полотно в 1881 году. До середины войны картина хранилась в Таганроге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время войны картина была утрачена, а первое ее упоминание после этого относится к 1959 году - полотно было выставлено на продажу в одной из арт-галерей Мюнхена. С 1975 года работа Поленова украшала семейный замок Георга Шефера в Ойербахе, а в 1986 году ее приобрела федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн для художественного музея города Киль.

Когда в 2015 году в художественном музее Киля начали ревизию произведений живописи и скульптуры, которые могли попасть на территорию Германии в 1933-1945 годы, эксперты обратили внимание на подозрительное происхождение "Пруда с ветлами". Благодаря сохранившимся материалам и фотографии сотрудники донского музея смогли доказать, что картина была вывезена из Таганрога немецкими солдатами в 1943 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Россия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Анатомия Китая. Политика. Государство. Власть.
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
16
"Заоблачные леса": в Москве открылась международная биеннале современного искусства
3
Компания современного танца Кубы откроет в Москве международный фестиваль DanceInversion
2
Две новых работы Бэнкси появились в Лондоне
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФСБ планирует построить заграждение на границе Крыма с Украиной
2
Путин: США не выполняют свои обязательства по ликвидации химоружия
3
Путин по телемосту дал команду на ликвидацию последнего в РФ химоружия
4
Рябков: у РФ есть встречные претензии к США по Договору по открытому небу
5
В РФ может появиться возможность получить второе высшее образование за счет бюджета
6
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
7
В Сирии убиты пять полевых командиров, руководивших нападением на военных полицейских РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама