Пропавшая во время ВОВ картина Поленова вернется в Россию

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Немецкий музей передал музею-заповеднику живописца Василия Поленова написанную художником картину "Пруд с ветлами", которая пропала из Таганрога во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Ростовской области.

"В городе Киле (Германия) состоялась торжественная церемония передачи картины "Пруд с ветлами" художника Василия Поленова в Таганрогский музей-заповедник. В официальной церемонии приняли участие министр образования Ростовской области Лариса Балина и директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко. <…> Поленов написал полотно в 1881 году. До середины войны картина хранилась в Таганроге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время войны картина была утрачена, а первое ее упоминание после этого относится к 1959 году - полотно было выставлено на продажу в одной из арт-галерей Мюнхена. С 1975 года работа Поленова украшала семейный замок Георга Шефера в Ойербахе, а в 1986 году ее приобрела федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн для художественного музея города Киль.

Когда в 2015 году в художественном музее Киля начали ревизию произведений живописи и скульптуры, которые могли попасть на территорию Германии в 1933-1945 годы, эксперты обратили внимание на подозрительное происхождение "Пруда с ветлами". Благодаря сохранившимся материалам и фотографии сотрудники донского музея смогли доказать, что картина была вывезена из Таганрога немецкими солдатами в 1943 году.