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Матвиенко планирует посмотреть фильм "Матильда"

Культура
27 сентября, 16:27 UTC+3 МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Устраивать спецпоказ картины режиссера Алексея Учителя в Совете Федерации не будут

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда".

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При этом устраивать организованный показ в Совете Федерации не будут.

"Я ее [картину] обязательно посмотрю. Я хочу иметь собственное представление о ней и собственное мнение об этом", - сказала спикер журналистам в среду.

При этом она отметила, что организованного спецпоказа картины в Совфеде не будет. "Мы уже вышли из времени, когда организованно, строем шли, устраивали просмотр "правильных" или "неправильных" кинофильмов. У нас такой практики нет, у нас и кинозала в Совете Федерации нет", - сказала Матвиенко.

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Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Учитель, Алексей Ефимович Матвиенко, Валентина Ивановна
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