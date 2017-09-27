Матвиенко планирует посмотреть фильм "Матильда"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко планирует посмотреть фильм Алексея Учителя "Матильда".
При этом устраивать организованный показ в Совете Федерации не будут.
"Я ее [картину] обязательно посмотрю. Я хочу иметь собственное представление о ней и собственное мнение об этом", - сказала спикер журналистам в среду.
При этом она отметила, что организованного спецпоказа картины в Совфеде не будет. "Мы уже вышли из времени, когда организованно, строем шли, устраивали просмотр "правильных" или "неправильных" кинофильмов. У нас такой практики нет, у нас и кинозала в Совете Федерации нет", - сказала Матвиенко.