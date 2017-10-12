Что мы знаем о фильме "Салют-7"

12 октября в широкий прокат выходит фильм "Салют-7" Клима Шипенко. Премьера картины про подвиг российских космонавтов должна была состояться еще в апреле, однако ее перенесли на осень. Рассказываем о том, как создавался "Салют-7", и других фактах об этой картине.

О чем фильм?

Картина основана на реальных событиях. В 1985 году советская орбитальная станция "Салют-7" перестала отвечать на сигналы. Неконтролируемое вращение 20-тонного космического аппарата, его снижение создавали угрозу для жителей Земли. Случившееся также рассматривалось как удар по имиджу советской космонавтики в условиях острой конкуренции с США. Спасать станцию отправились космонавт Владимир Джанибеков и бортинженер Виктор Савиных.

Эта операция стала самым сложным полетом в истории космонавтики. Джанибекову и Савиных пришлось стыковаться со станцией в ручном режиме, а затем восстанавливать работоспособность "Салюта". При этом из-за аварии температура в отсеках станции опустилась ниже нуля и космонавты работали на пределе своих возможностей.

Создатели картины опирались на автобиографическую книгу Виктора Савиных "Записки с мертвой станции". Однако в картине режиссера Клима Шипенко реальные трудности экипажа космического корабля "Союз Т-13" помножены натрое. Герои не только проводят сложнейшую космическую операцию, но и борются сначала с потопом, потом с пожаром, а затем решают проблему дефицита кислорода, которого хватит только на одного из них.

Так как главные действующие лица, хотя и списаны с реальных космонавтов, все-таки имеют вымышленные элементы биографии, их имена решили изменить. Так, Владимир Джанибеков в картине стал Владимиром Федоровым, а Виктор Савиных в фильме сменил фамилию на Алехин.

YouTube/Россия 24

Кто исполняет главные роли?

Роль Джанибекова-Федорова исполняет заслуженный артист РФ Владимир Вдовиченков ("Левиафан", "Оптимисты", "Бумер"), а Савиных-Алехина — Павел Деревянко ("Неваляшка", "Обратная сторона Луны", "Брестская крепость").

Жен космонавтов играют актрисы Мария Миронова ("Качели", "Землетрясение") и Любовь Аксенова ("Рассказы, "Гуляй, Вася", "Родина"). В фильме также снимались Александр Самойленко, Виталий Хаев, Игорь Угольников, Оксана Фандера.

Кто работал над фильмом?

Режиссером и сценаристом фильма выступил Клим Шипенко, до этого снявший фильмы "Кто я?" и "Любит не любит". Продюсеры картины — Сергей Сельянов ("Брат", "Война" и "Сестры"), Антон Златопольский ("Легенда №17", "Экипаж") и Бакур Бакурадзе ("Охотник", "Брат Дэян").

Оператор фильма — Сергей Астахов, известный по первому и второму "Брату", а также картинам "Мне не больно" и "Метро". Сценарий вместе с Климом Шипенко написали Наталья Меркулова и Алексей Чупов.

Как проходили съемки?

Съемки фильма начались в декабре 2015 года. Однако до этого больше полугода Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко почти в буквальном смысле готовились к полету в космос. По словам Вдовиченкова, в специальном самолете Ил-76 в Звездном Городке актеры тренировались в условиях, приближенных к состоянию невесомости. Для этого воздушное судно несколько раз поднималось на высоту десяти километров, а затем резко снижалось до шести. Это было нужно, чтобы актеры понимали, как физиологически человек чувствует себя в невесомости.

В специальном ангаре были выстроены декорации, повторяющие космический корабль "Союз Т-13". Непосредственно для съемок сцен в космосе была придумана специальная система тросов, с помощью которых визуально создавался эффект невесомости. Это также потребовало от актеров физической подготовки и большой сноровки.

"Самое сложное — съемки, которые длились несколько месяцев. Это огромное физическое напряжение. Рабочий день составлял 12 часов, и 90% съемочного периода занимали "вывешивания" в так называемой невесомости. Законы гравитации обмануть невозможно, человек не может физически лететь сам вверх, поэтому невесомость мы создавали зрительно", — рассказал в интервью ТАСС Владимир Вдовиченков.

Что думают о фильме актеры и создатели картины?

Вдовиченков признался, что старался искренне показать всю сложность работы космонавтов и те душевные переживания, которые связаны с вопросами верности семье или карьере. "Мне бы хотелось, чтобы наши космонавты, посмотрев картину, сказали: "Какие мы, оказывается, крутые парни". А ведь они те, в честь кого в нашей стране называли и называют детей. Эти люди — настоящие герои", — сказал актер.

По словам продюсера Сергея Сельянова, это очень высокотехнологичный и очень сложный проект. "Съемки невесомости — это высший класс во всей мировой кинематографии, это мало кто себе вообще может позволить. У нас невесомость снята на очень высоком уровне — это серьезная инженерная задача, требующая от актеров большой концентрации и физической нагрузки. У нас ее, например, больше, чем в любом другом фильме, снятом в мире, — этой невесомости; мы эту задачу решили абсолютно по- взрослому", — рассказал Сельянов.

Где и когда покажут?

Всероссийская премьера картины состоится 12 октября. Изначально "Салют-7" планировалось показать в апреле, однако фильм Клима Шипенко передвинули из-за другого отечественного блокбастера про космос — "Время первых". 18 августа "Салют-7" показали на открытии кинофестиваля "Короче" в Калининграде.

Вечером 3 октября премьера "Салют-7" состоялась в Кремле. Президент России Владимир Путин посмотрел картину вместе с ее создателями, а также с космонавтами Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных.

Сельянов рассказал ТАСС о продажах фильма за рубеж. "Подписаны договоры, завершены продажи на самые крупные территории — Франция, Германия, Испания, Канада, Китай, Южная Корея, Япония. Все более мелкие территории будут продаваться на American Film Market в ноябре в Лос-Анджелесе", — сообщил продюсер. По его словам, раньше всего фильм выйдет в Китае — конкретные сроки он не уточнил.

Петр Синяев