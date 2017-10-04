Путин посмотрел фильм "Салют-7" и встретился с космонавтами-участниками событий картины

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером встретился с создателями кинокартины "Салют-7", а также с космонавтами Владимиром Джанибековым и Виктором Савиных, которые в 1985 году совершили полет к одноименной орбитальной станции.

Вместе с ними в канун 60-й годовщины запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли глава государства посмотрел новую картину, рассказывающую об одной из сложнейших в истории космонавтике миссий. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

На просмотре присутствовали также летчик-космонавт Олег Скрипочка, глава Роскосмоса Игорь Комаров, дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена, продюсеры фильма Антон Златопольский, Сергей Сельянов и Бакур Бакурадзе.

Фильм "Салют-7" режиссера Клима Шипенко основан на истории полета Джанибекова и Савиных к переставшей отвечать на сигналы советской орбитальной станции "Салют-7". Космонавты смогли в ручном режиме пристыковаться к потерявшей управление станции, реанимировали систему электропитания и вернули "Салют-7" к нормальному функционированию.

Всероссийская премьера картины состоится 12 октября.