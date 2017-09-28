Хлебников насторожен успехом "Аритмии" и рад, что ее не выдвинули на "Оскар"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 сентября. /ТАСС/. Режиссер трагикомедии "Аритмия" Борис Хлебников доволен тем, что его картина не выдвинута на "Оскар", и настороженно относится к успеху своей картины. Об этом он рассказал в пятницу в петербургском в пресс-центре ТАСС.
"Про "Оскар" я выдохнул с огромным счастьем, что этого не случилось, - сказал он. - У продюсеров была такая идея, но все же это было бы невероятно глупо и нелогично, потому что у Андрея Звягинцева большое и серьезное высказывание про страну. Было бы невероятно глупо и пошло выбрать любой другой фильм, кроме "Нелюбви", поэтому, слава богу, что с "Аритмией" этого не произошло".
Хлебников отметил, что на проработку сценария картины ушел год. Фильм снимали в Ярославле в течение 28 дней. Картина получила поддержку Минкультуры РФ и средства частных инвесторов, в том числе из Европы.
По мнению режиссера, международной аудитории фильм будет не полностью понятен, поскольку в нем есть нюансы только для российского зрителя.
"Аритмия" получила "гран-при" на 28-м открытом фестивале "Кинотавр", приз зрительских симпатий и награду за лучшую мужскую роль. "Нравится всем - это не признак хорошего фильма. "Аритмия" достаточно успешно идет, и меня это пугает. Возможно, там скрыта какая-то "педаль", которую я не планировал", - отметил Хлебников.
В отечественный прокат картина выходит 12 октября.