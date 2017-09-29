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В Кремле не планируют закрытый показ "Матильды" для сотрудников

Культура
29 сентября, 13:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признавался, что картину не смотрел, но ждет ее выхода в прокат

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. В Кремле не планируют организацию закрытого показа фильма "Матильда" для сотрудников администрации президента РФ. "Нет, пока нет [планов организовать закрытый показ фильма для сотрудников администрации президента РФ]", - заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он признавался, что картину пока не смотрел, но ждет ее выхода в прокат. "Жду. Как только выйдет, сразу посмотрю", - отметил Песков. 15 сентября он также сообщил, что президент не смотрел "Матильду". По словам представителя Кремля, "пока каких-либо встреч [президента] с творческим коллективом [работавшим над картиной] не запланировано".

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