В Кремле не планируют закрытый показ "Матильды" для сотрудников

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. В Кремле не планируют организацию закрытого показа фильма "Матильда" для сотрудников администрации президента РФ. "Нет, пока нет [планов организовать закрытый показ фильма для сотрудников администрации президента РФ]", - заявил журналистам пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он признавался, что картину пока не смотрел, но ждет ее выхода в прокат. "Жду. Как только выйдет, сразу посмотрю", - отметил Песков. 15 сентября он также сообщил, что президент не смотрел "Матильду". По словам представителя Кремля, "пока каких-либо встреч [президента] с творческим коллективом [работавшим над картиной] не запланировано".