Пиманов: фильм "Крым" по итогам второго дня проката удвоил кассовые сборы

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Пиманов: фильм "Крым" по итогам второго дня проката удвоил кассовые сборыКультура 30 сентября, 15:26
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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Картина Алексея Пиманова "Крым" за два дня проката собрала 55 млн руб., сообщил ТАСС в субботу сам режиссер и продюсер фильма.
В пятницу портал "Кинобизнес сегодня" опубликовал предварительные оценки, согласно которым "Крым", вышедший на экраны 28 сентября, собрал 25 млн руб. за первый день.
"Во второй день мы набрали 30 млн [руб.], то есть всего два первых рабочих дня мы закончили с результатом 55 млн. Я считаю, что это хороший старт", - сказал Пиманов.
"Я уверен, что люди, которые пришли, нам сделают очень хорошее сарафанное радио, потому что самое главное, в чем они убедились, - что это не обманка, что это реально кино, которое надо посмотреть", - заключил собеседник агентства.