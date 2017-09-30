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Пиманов: фильм "Крым" по итогам второго дня проката удвоил кассовые сборы

Культура
30 сентября, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, сентября. /ТАСС

За два дня картина собрала 55 млн руб., сообщил режиссер и продюсер ленты

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Кадр из фильма "Крым"

Кадр из фильма "Крым"

© Filmpro.ru

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Картина Алексея Пиманова "Крым" за два дня проката собрала 55 млн руб., сообщил ТАСС в субботу сам режиссер и продюсер фильма.

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Кадр из фильма "Крым"

Что мы знаем о фильме "Крым"

В пятницу портал "Кинобизнес сегодня" опубликовал предварительные оценки, согласно которым "Крым", вышедший на экраны 28 сентября, собрал 25 млн руб. за первый день.

"Во второй день мы набрали 30 млн [руб.], то есть всего два первых рабочих дня мы закончили с результатом 55 млн. Я считаю, что это хороший старт", - сказал Пиманов.

"Я уверен, что люди, которые пришли, нам сделают очень хорошее сарафанное радио, потому что самое главное, в чем они убедились, - что это не обманка, что это реально кино, которое надо посмотреть", - заключил собеседник агентства.

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