Кинофестиваль "Дни российского кино" открывается в Токио

ТОКИО, 2 октября. /ТАСС/. Кинофестиваль "Дни российского кино", в рамках которого покажут семь картин, снятых за последние два года, открывается в понедельник в японской столице. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Первым токийские зрители, пришедшие в кинотеатр United Cinemas в популярном среди туристов районе Одайба, смогут посмотреть фильм "Коробка" режиссера Эдуарда Бордукова, рассказывающий о дворовой жизни московских подростков и их сверстников, приехавших в столицу из южных регионов России. На второй день гостей фестиваля ждет комедия "Хороший мальчик" Оксаны Карас. Она повествует о школьнике Коле Смирнове, его приключениях, влюбленности и взаимоотношениях с родителями.

В программу фестиваля также вошли "Птица" с Иваном Охлобыстиным в главной роли, "Лиризмы" режиссера Николая Бурлака, драма "Зеленая карета" Олега Асадулина и "Рыба-мечта" Антона Бильжо. Один из показов пройдет в посольстве РФ в Японии, а завершит смотр картина "Белые ночи", снятая по одноименной повести Федора Достоевского.

Как отмечают организаторы, просмотр любого из фильмов будет бесплатным.

В прошлом году часть Фестиваля российской культуры в Японии была посвящена кинематографу. Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой отмечал тогда, что путь российских фильмов на японский рынок крайне непростой. Это связано с тем, что в Японии 60% проката составляет кино местного производства, а 40% - зарубежное. И зарубежная часть уже давно занята исключительно европейскими и американскими кинематографистами.

Сотрудничество Москвы и Токио в области культуры стремительно развивается на фоне регулярных политических контактов представителей двух стран, в том числе и на высшем уровне. Сейчас в Японии проходит масштабный фестиваль "Русские сезоны" с участием российских артистов и коллективов. Он стал прологом перекрестного года двух стран, которым объявлен 2018-й.