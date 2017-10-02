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Исполнитель роли Григора Клигана в сериале "Игра престолов" посетит Москву

Культура
2 октября, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

Исландский актер и спортсмен Хафтор Бьернссон приедет в российскую столицу 26 октября для участия в V Международном фестивале спорта и здорового образа жизни SN Pro 2017

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Хафтор Бьернссон

Хафтор Бьернссон

© AP Photo/Kathy McCormack

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Исландский стронгмен и актер Хафтор Бьернссон, исполнитель роли Григора Клигана по прозвищу Гора в американском телесериале "Игра престолов", приедет в Москву 26 октября для участия в V Международном фестивале спорта и здорового образа жизни SN Pro 2017. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

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"Во-первых, Хафтор обладает званием самого сильного человека Европы и "Самого сильного викинга планеты", ведь он смог пронести на себе бревно весом 645 кг на пять шагов. Во-вторых, Бьернссон установил новый рекорд скорости перетаскивания холодильников. По условиям конкурса стронгменов, в этой дисциплине им надо перенести два огромных холодильника на дистанцию 20 метров. Гора победил, и теперь его имя увековечено в Книге рекордов Гиннесса", - пояснили выбор гостя в оргкомитете фестиваля.

Как отметили в пресс-службе форума, 28 октября у посетителей мероприятия есть шанс получить автограф и совместное фото, а у поклонниц еще и "побывать на руках самого Григора "Горы" Клигана - рыцаря из Западных Земель и главы дома Клиганов".

Хафтор Бьернссон запомнился фанатам "Игры престолов" сценой битвы его героя и Оберина Мартелла, ставшей одной из самых ярких и в то же время кровавых за всю историю сериала. Также актер и спортсмен ведет активную жизнь в социальных сетях.

Сериал "Игра престолов" создан по мотивам цикла романов "Песнь льда и пламени" американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона проекта, завоевавшего впоследствии огромную популярность во всем мире, состоялась в апреле 2011 года. Сериал является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

SN Pro Expo Forum - это ежегодное мультиспортивное мероприятие, включающее отраслевые выставки и встречи со спортсменами. Форум пройдет 28 и 29 октября в Москве на ВДНХ.

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