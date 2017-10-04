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Нобелевский лауреат по литературе Марио Варгас Льоса удостоен премии "Ясная поляна"

Культура
4 октября, 17:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Жюри премии в номинации "Иностранная литература" выбирает самые важные книги XXI века и отмечает их перевод на русский язык

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Нобелевский лауреат по литературе 2010 года перуанский писатель Марио Варгас Льоса посетит Россию, чтобы получить премию "Ясная поляна" в номинации "Иностранная литература". Об этом в среду сообщила пресс-служба издательской группы "Азбука-Аттикус".

"Знаменитый латиноамериканский писатель Марио Варгас Льоса стал лауреатом литературной премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература", - информировали в пресс-службе. - Он приедет в Москву получить премию, учрежденную музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics, и представить книгу "Скромный герой", опубликованную на русском языке".

Прозаик, драматург, публицист, политический деятель Марио Варгас Льоса родился 28 марта 1936 года. Он является членом Перуанской академии, преподавал в ряде университетов мира. В 1990 году выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в Перу.

На русский язык переведен ряд его произведений. Книги "Капитан Панталеон и рота добрых услуг", "Зеленый дом", "Тетушка Хулия и писака", "Война конца света", "Нечистивец, или Праздник Козла", "Похвальное слово мачехи" стали мировыми бестселлерами.

Жюри премии "Ясная Поляна" в номинации "Иностранная литература" выбирает самые важные книги XXI века и отмечает их перевод на русский язык. В 2016 году премией был награжден нобелевский лауреат по литературе Орхан Памук ("Мои странные мысли"), в 2015 году победителем стала Рут Озеки ("Моя рыба будет жить").

Церемония награждения писателей-лауреатов премии "Ясная поляна" состоится 12 октября в Большом театре. Призовой фонд премии в 2017 году составил 6,7 млн рублей.

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Персоны
Памук, Орхан Варгас Льоса, Марио
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