Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Международный молодежный симфонический оркестр выступит на Фестивале в Сочи

Культура
4 октября, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

Руководителем оркестра станет виолончелист Борислав Струлев

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международный молодежный симфонический оркестр соберется в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и выступит 20 октября на гала-концерте классической музыки в Сочи. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил креативный продюсер ВФМС 2017 Илья Бачурин.

"Международный молодежный симфонический оркестр собирается специально для того, чтобы выступить в рамках фестиваля, специально подготовили для этого программу. Они выйдут на главную сцену 20 октября, все предыдущие дни будут посвящены репетициям. Это очень сложно, встретившись в первый раз, сыграться и достойно выступить", - отметил Бачурин.

Продюсер добавил, что в состав оркестра войдут участники фестиваля, которые уже готовятся к выступлению, "но пока порознь". Руководителем проекта станет виолончелист Борислав Струлев.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тыс. иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
NBC: вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном
3
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
4
Гендиректор ОЗХО: зарин применялся в Хан-Шейхуне за пять дней до авиаудара
5
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама