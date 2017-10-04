Международный молодежный симфонический оркестр выступит на Фестивале в Сочи

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Международный молодежный симфонический оркестр соберется в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов и выступит 20 октября на гала-концерте классической музыки в Сочи. Об этом в среду на пресс-конференции в ТАСС сообщил креативный продюсер ВФМС 2017 Илья Бачурин.

"Международный молодежный симфонический оркестр собирается специально для того, чтобы выступить в рамках фестиваля, специально подготовили для этого программу. Они выйдут на главную сцену 20 октября, все предыдущие дни будут посвящены репетициям. Это очень сложно, встретившись в первый раз, сыграться и достойно выступить", - отметил Бачурин.

Продюсер добавил, что в состав оркестра войдут участники фестиваля, которые уже готовятся к выступлению, "но пока порознь". Руководителем проекта станет виолончелист Борислав Струлев.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тыс. иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.