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Кадзуо Исигуро назвал вручение ему Нобелевской премии поразительной честью

Культура
5 октября, 16:00 UTC+3 ЛОНДОН 5, октября. /ТАСС

Писатель расценил премию как благодарность за его творчество

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Кадзуо Исигуро

Кадзуо Исигуро

© REUTERS

ЛОНДОН, 5 октября. /ТАСС/. Британский писатель Кадзуо Исигуро, которому в четверг была присуждена Нобелевская премия 2017 года в области литературы, назвал эту награду "поразительной честью".

Об этом родившийся в Японии и живущий в Лондоне писатель сообщил в интервью британской корпорации Би-би-си.

"Это поразительная честь во многом потому, что она означает, что я иду по стопам величайших авторов", - сказал он. Исигуро также отметил, что расценивает факт присуждения ему премии как "потрясающую благодарность" за свое творчество.

Автор романа "Остаток дня", за который в 1989 году он был удостоен престижной Букеровской премии, высказал надежду, что обладатели Нобелевских премий в целом помогут изменить мир, переживающий смутные времена. "Наш мир находится на этапе неопределенности, и я надеюсь, что все Нобелевские премии станут силой для чего-то позитивного", - сказал он.

В этой связи Исигуро надеется, что сам сможет быть полезен в этом процессе. "Я буду глубоко тронут, если мне в этом году удастся каким-то образом стать частью этого, внося какой-то позитивный вклад в условиях очень неопределенного времени", - добавил писатель.

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