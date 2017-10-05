В Минкульте опровергли данные о распространении черного списка гостей форума в Петербурге

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. В Министерстве культуры РФ опровергли информацию о распространении списка лиц, нежелательных для приглашения на VI Санкт-Петербургский международный культурный форум.

Фото с якобы официальным письмом первого замглавы Минкультуры Владимира Аристархова другому заместителю министра культуры РФ Александру Журавскому с содержанием черного списка гостей появилось в интернете. На фото, в частности, видны фамилии режиссера Александра Сокурова, писателя Бориса Акунина, кинокритика Андрея Плахова, киноведа Любови Аркус, журналистки Феклы Толстой, режиссеров Энга Ли, Дэнни Бойла.

"Аристархов никаких писем не отправлял, никаких распоряжений не давал, да он и не мог их дать. Письма мы не видели", - сказала ТАСС пресс-секретарь Минкультуры Ирина Казначеева. Она подчеркнула, что большинство "уважаемых людей из так называемого черного списка" приглашены и планируют принять участие в работе форума, "который всегда являлся свободной от любой цензуры дискуссионной площадкой".

"Мы очень удивлены появлением в средствах массовой информации упомянутого "документа". Ни статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский, ни директор департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев никогда не видели и не получали подобного письма. Оно не было зарегистрировано и никуда и никому не отправлялось", - говорится в сообщении пресс-службы Минкультуры.

"Абсурдность и нелепость ситуации заключается еще и в том, что большинство людей, фигурирующих в этом "псевдосписке персон нон-грата", получили приглашение принять участие в программе VI Санкт-Петербургского международного культурного форума, что подтверждается копиями приглашений, разосланных в адрес каждого из них. Форум - это независимая дискуссионная площадка, <...> там нет цензуры, и его участниками станут все приглашенные деятели культуры и искусства, рабочий график которых это позволит", - подчеркнули в пресс-службе.

Приглашением гостей занимается дирекция

По словам Малышева, "этот документ не имеет абсолютно ничего общего с реальностью". "Никакой подобной работы нами не ведется, а приглашением гостей занимается непосредственно дирекция культурного форума", - пояснил он.

"Упомянутый в списке Александр Сокуров ежегодно присутствует среди почетных гостей, не станет исключением и предстоящий форум. Более того, Министерство культуры с 2013 года регулярно оказывало государственную поддержку его творческим проектам. Известный кинокритик Андрей Плахов заявлен в качестве одного из участников секции "Кино", а Фёкла Толстая - секции "Образование". Насколько мне известно, на сегодняшний день они планируют принять участие в работе форума", - сообщил Малышев.

Санкт-Петербургский международный культурный форум проходит ежегодно с 2012 года. В нем принимают участие российские и иностранные эксперты в области культуры, звезды драматического театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, руководители учреждений культуры, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества.

В этом году форум пройдет с 16 по 18 ноября.