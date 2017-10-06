На фестивале "Восхождение" во Владикавказе показали первый за 20 лет фильм ГТРК "Алания"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Первый за 20 лет художественный фильм "Коста", снятый телерадиокомпанией "Алания", представили в пятницу на III Всероссийском медиафестивале "Восхождение". Об этом сообщила ТАСС руководитель службы специальных проектов национального вещания Тамара Таболова.
Коста Хетагуров, которому посвящен фильм, (1859-1906 годы) - один из наиболее почитаемых в Северной Осетии исторических деятелей, он является основоположником осетинский литературы. Известен как поэт, драматург, публицист, живописец и художественный деятель. Премьера фильма "Коста" приурочена ко дню рождения поэта. Идея создания ленты принадлежит руководителю ГТРК "Алания", в качестве сценариста и режиссера выступил заслуженный деятель искусств Мурат Джусоев.
"Коста - символ Осетии. Он был не только писателем и драматургом, он был любимцем людей, защитником их интересов, общественным деятелем, философом", - рассказала она.
"Строки его стихов знает каждый осетин, они вобрали в себя историю народа, его боли и тревог: "Весь мир - мой храм. Любовь - моя святыня. Вселенная - отечество мое". Свет этот фрагмент, возможно, не увидит, но мы хотели сделать зарисовку о Коста именно для презентации на фестивале", - добавила Таболова.
19-минутный отрывок показали в пятницу на закрытии фестиваля. "Мы выбрали часть сценария, в которой говорится о будущем. Будущем, в котором не должно быть ничего, что разъединяет людей. Будущем, которое должно объединять людей - для лучшего", - отметила Таболова.
III Всероссийский медиафорум "Восхождение" проходит 5-6 октября в Северной Осетии, в нем участвуют более 100 журналистов. Форум организован ВГТРК и фондом "Посети Кавказ" и проводится при поддержке Минкавказа и главы Северной Осетии, генеральным партнером выступают "Курорты Северного Кавказа".